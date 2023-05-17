Уряд схвалив постанову, яка дозволить полагодити пошкоджені ТЕС

Кредити будуть надаватись терміном на 10 років для ремонту пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури

Кабінет Міністрів України дозволив тепловим електростанціям та теплоелектроцентралям (ТЕС та ТЕЦ – ред.) залучати кредити за програмою «5-7-9» для відновлення постраждалої внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури.

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Відповідна постанова №489 Кабінету Міністрів була опублікована 16 травня.

Згідно з текстом постанови, кредити будуть надаватись на відновлення, ремонт або заміну пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури ТЕС та ТЕЦ, необхідних для проходження наступного опалювального сезону.

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Вони будуть надаватись терміном на 10 років для ремонту, який не перевищує 3,6 млн гривень за 1 МВт встановленої потужності та не більше ніж 90% вартості необхідного фінансування. Також енергетичні компанії отримають від Кабміну державні гарантії на 10 років для забезпечення боргових зобов’язань за кредитом, що надається для відновлення енергоінфраструктури.

Нагадаємо, Уряд запропонував усім енергетичним компаніям кредитування на відновлення пошкодженого обладнання.