Влітку можливі відключення світла: коли і скільки триватимуть

Дефіциту генерації можна уникнути завдяки імпорту приблизно одного ГВт потужності, а також запуску в роботу додаткових блоків теплоелектростанцій, що працюють на газі

Влітку в українській енергосистемі може виникнути дефіцит електрики

У липні-серпні цього року в енергосистемі України очікується дефіцит електроенергії. Через це можуть відновитися віялові відключення. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише «Інтерфакс».

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Як зазначається, у другій половині липня та в серпні в Україні багато атомних блоків буде виведено з роботи на ремонт. Через це виникне дефіцит в енергосистемі.

«Ми, найімовірніше, не уникнемо відключень електрики у другій половині липня і в серпні. На жаль, час для ремонту атомних станцій під час паводку, який триває з лютого і за три-чотири тижні закінчуватиметься, згаяно. Водночас, коли «Укргідроенерго» мало змогу постачати українцям електрику, атомні блоки не було виведено в ремонт, у підсумку їх буде виведено влітку. Це означає, що літній пік споживання, а це трапляється в липні та серпні обов'язково, практично нічим покривати», – пояснив Харченко.

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Водночас він зауважив, що дефіциту генерації можна уникнути завдяки імпорту приблизно одного ГВт потужності, а також запуску в роботу додаткових блоків теплоелектростанцій, що працюють на газі.

Харченко запевнив, що до початку опалювального сезону високовольтні мережі будуть у хорошому стані: «Там триває дуже активна робота, хоча не все так, як хотілося б в ідеалі».

Раніше повідомлялося, що в Україні влітку можливі відключення електроенергії через збільшення навантаження на енергосистему та ремонтні роботи. Однак вимкнення світла складатимуть не більше трьох діб.

До слова, Кабінет міністрів не зміг домовитися про остаточний варіант підвищення цін на електроенергію та відстрочив це рішення ще на один місяць. У результаті її вартість може зрости вже з червня.