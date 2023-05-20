Стало відомо, скільки Кремль заплатив путіністці Доліній за підтримку агресії РФ

Після 24 лютого 2022 року бюджетні установи заплатили Доліній майже 17 млн рублів за 12 виступів

До великого вторгнення російська співачка отримувала від російської влади втричі менше

За весь період повномасштабної війни РФ проти України російська артистка Лариса Доліна отримала від Кремля щонайменше 92 млн рублів. Про це повідомило видання «Агентство», яке провело аналіз держконтрактів і президентських грантів, отриманих співачкою.

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Як уточнюється, за 2021 рік і довоєнні тижні 2022 року Доліна отримала з тих же джерел майже втричі менше – близько 33 млн рублів.

За даними журналістів, гроші з бюджету путіністка отримує двома шляхами: виступи оплачуються через держзакупівлі, а її музична школа підтримується грантами від диктатора Володимира Путіна.

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Так, після 24 лютого 2022 року бюджетні установи заплатили співачці майже 17 млн рублів за 12 виступів. За один концерт вона могла отримати від 900 тисяч до майже чотирьох млн рублів. Найбільше Доліна заробила за виступ на концерті «З любов'ю з Петербурга» в Узбекистані у листопаді. Також за 1,75 млн рублів співачка виступила на мілітаристському марафоні «Солдатський конверт» у Ставрополі (РФ) у травні 2022 року.

До війни виступи путіністки фінансувалися Кремлем не так активно. За 2021 рік та два місяці 2022 року (січень та лютий) вона дала чотири концерти за державний рахунок та отримала за це майже чотири млн рублів. Її гонорар за один виступ коливався від 800 тисяч до 1,4 млн. рублів. Приблизно так само вона отримувала і в період 2018-2020 років.

Як пише видання, після початку війни влада почала більше витрачати і на музичну школу співачки. 2021 року президентський фонд культурних ініціатив виділив на створення цієї школи 29 млн рублів. Після повномасштабного вторгнення він у 2,5 рази збільшив фінансування школи – до 75,7 млн. рублів.

Зазначимо, Доліна однією з перших російських зірок підтримала анексію Криму та агресивну політику Путіна щодо Донбасу. Зірка постійно виступає в окупованому Криму, приймає нагороди з рук агресора та підтримує диктатора.

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Як відомо, Лариса Доліна була включена до «чорного списку Миротворця», їй заборонений в'їзд в Україну, через антиукраїнські висловлювання і концерти в окупованому Криму.