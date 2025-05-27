Уряд подовжив період пільгового кредитування для бізнесу в зонах високого воєнного ризику

До зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади

Уряд подовжив пільгові кредити для бізнесу в зонах високого воєнного ризику до п'яти років

Кабінет Міністрів України продовжив пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів, що надаються бізнесу, який працює у зонах високого воєнного ризику. Ця ставка діятиме протягом перших п’яти років кредитування, замість попередніх двох, після чого становитиме 5% річних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство еконіки України.

«Ми розширили термін, упродовж якого компанії у зонах високого воєнного ризику зможуть виплачувати кредит саме під 1%. Відтепер це п’ять років замість двох. Це більше стабільності для бізнесу і більше можливостей інвестувати зекономлені кошти у розвиток», – зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка, Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, наразі зони високого воєнного ризику залучають понад 20% усіх кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», що для багатьох підприємств є чи не єдиною можливістю підтримувати роботу.

Хто отримує пільги?

До зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають або зазнали бойових дій, регулярних атак, чи перебувають у безпосередній близькості до фронту або розташовані в зоні ризику ураження. Серед них, зокрема, окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Статистика кредитування

З початку 2025 року український бізнес отримав 11,2 тис пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 35,4 млрд грн. З цієї суми 7,5 млрд грн припало саме на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Як відомо, програма «Доступні кредити 5-7-9 %» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.

Нагадаємо, Під час масованої російської атаки у ніч проти 25 травня постраждало агропідприємство у Чернігівській області.

Внаслідок ракетного удару повністю знищено сховище для зберігання картоплі зі вмонтованим обладнанням та контейнерами, а також сортувальний цех. Крім того, значних пошкоджень зазнали сусіднє сховище, зерносклад і навіс між складськими приміщеннями. Попередня сума збитків становить понад 50 млн грн.