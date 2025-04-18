Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»

Через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит овочесховищ збільшився до 60%

Тепер пільговими кредитами можуть скористатися охочі збудувати овочесховища

Кабмін ухвалив рішення, яке розширить можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ. Відповідну постанову «Про внесення зміни до пункту 9 порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва» уряд ухвалив на черговому засіданні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

«Важлива новина для українських фермерів, які займаються овочівництвом. Кабінет Міністрів ухвалив ініційований Мінагрополітики проєкт постанови, який відкриває нові можливості в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Відтепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами – до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей», – наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Також зазначається, що це рішення є важливим, адже через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит сховищ збільшився до 60%.

«Потреба у побудові сховищ складає 340 тис. тонн. Це посилення продовольчої безпеки країни, що дозволить знизити цінові коливання на овочі та фрукти в міжсезоння», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, презентація державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» відбулася у лютому 2020 року.

Зауважимо, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» зазнала змін вже у 2024 році. Її зробили доступнішою для бізнесу, який хоче отримати кредит на інвестиційні цілі.

До слова, якщо Укрзалізниця продовжить підвищувати вартість послуг, не змінюючи якість послуг, українські аграрії розвиватимуть альтернативні варіанти для перевезення продукції. Про це заявив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко під час конференції «Логістика як драйвер економічного зростання».