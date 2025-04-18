Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»
Через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит овочесховищ збільшився до 60%
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тепер пільговими кредитами можуть скористатися охочі збудувати овочесховища

Кабмін ухвалив рішення, яке розширить можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ. Відповідну постанову «Про внесення зміни до пункту 9 порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва» уряд ухвалив на черговому засіданні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

«Важлива новина для українських фермерів, які займаються овочівництвом. Кабінет Міністрів ухвалив ініційований Мінагрополітики проєкт постанови, який відкриває нові можливості в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%».  Відтепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами – до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей», – наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Також зазначається, що це рішення є важливим, адже через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит сховищ збільшився до 60%.

«Потреба у побудові сховищ складає 340 тис. тонн. Це посилення продовольчої безпеки країни, що дозволить знизити цінові коливання на овочі та фрукти в міжсезоння», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, презентація державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» відбулася у лютому 2020 року.

Зауважимо, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» зазнала змін вже у 2024 році. Її зробили доступнішою для бізнесу, який хоче отримати кредит на інвестиційні цілі.

До слова, якщо Укрзалізниця продовжить підвищувати вартість послуг, не змінюючи якість послуг, українські аграрії розвиватимуть альтернативні варіанти для перевезення продукції. Про це заявив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко під час конференції «Логістика як драйвер економічного зростання».

Читайте також:

Теги: Кабмін фермерство овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярмарки пройдуть у всіх районах Києва
Де у Києві купити продуктові товари 22-23 березня: адреси ярмарків
22 березня, 06:58
КРАІЛ було створено 23 вересня 2020 року
Уряд остаточно ліквідував КРАІЛ
25 березня, 15:04
Прощання із захисником України у Кам'янецькій територіальній громаді
Уряд затвердив перелік заходів для організації поховань полеглих захисників
26 березня, 09:54
Ціна вдвічі впала у порівнянні з 1 лютого
Туреччина завалила Україну своїми помідорами: скільки коштують (фото)
30 березня, 11:18
Квітень – це місяць, коли садівники та городники входять у повноцінний весняний ритм посадкових робіт
Місячний посівний календар на квітень 2025: починаємо весняні роботи у саду та городі
31 березня, 20:15
Рання карпопля пропонується за ціною 40,90 грн за кіло
Скільки коштує картопля у Києві: огляд цін
1 квiтня, 09:17
Новіков був заступником голови апарату нині ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
Кабмін призначив голову держагентства «ПлейСіті»
8 квiтня, 14:23
Американці роблять запаси продуктів
Від олії до iPhone: мита Трампа спровокували ажіотаж у магазинах США
9 квiтня, 19:08
Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує
Уряд продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла: деталі
11 квiтня, 17:15

Бізнес

Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»
Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9»
Скільки компаній планують інвестиції у 2025 році: невтішні результати опитування
Скільки компаній планують інвестиції у 2025 році: невтішні результати опитування
Український бізнес назвав свою головну проблему у воєнний час
Український бізнес назвав свою головну проблему у воєнний час
Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки
Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки
Чому засекречено зарплату керівника «Укрпошти»? Компанія дала пояснення
Чому засекречено зарплату керівника «Укрпошти»? Компанія дала пояснення
Які інвестиції можуть «вистрелити» після війни: поради експерта
Які інвестиції можуть «вистрелити» після війни: поради експерта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
46K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
26K
У кого в Україні зарплата понад 1 млн грн щомісяця? Список найзаможніших керівників державних підприємств
19K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
14K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера

Новини

В Україні оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 14:15
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua