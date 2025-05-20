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На Київщині викрито конвертаційний центр, який завдав державі 60 млн грн збитків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині викрито конвертаційний центр, який завдав державі 60 млн грн збитків
Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили 15,5 млн грн, $200 тис. та майже 22 тис. євро готівкою
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію

Детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Бюро

Детективи БЕБ провели обшук в офісі конвертаційного центру
Детективи БЕБ провели обшук в офісі конвертаційного центру
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

У ході досудового розслідування детективи встановили, що організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі, за даними розслідування, ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт.

«У такий спосіб замовники протиправних послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобовʼязань», – йдеться у повідомленні.

 

Таким чином, за підрахунками Бюро економічної безпеки України, за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн грн.

Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію
Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію
фото: Бюро економічної безпеки України/Faceboo

«Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їх керівників, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн грн, $200 тис. та майже 22 тис. євро готівкою», – йдеться у повідомленні.

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Печатки підприємств та готівка, вилучені під час обшуку в офісі конвертаційного центру
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування ризиковими експортерами 1,3 млрд грн завданих бюджету збитків. Переважна більшість з них вивозили аграрну продукцію, зокрема зерно. За даними аналітиків Бюро, наразі кількість ризикових експортерів зменшилася. В першу чергу це повʼязано з тим, що віднедавна експорт можуть здійснювати винятково суб'єкти, зареєстровані платниками ПДВ, а всі ланцюги постачання перевіряються до вивезення продукції з території України, вважають в БЕБ. 

Раніше детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру восьми особам – учасникам злочинної організації за розтрату понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ. За даними слідства, фігуранти за попередніми домовленостями в рамках прямих договорів закуповували дрова для потреб підрозділів ЗСУ у Харківській та Луганській областях за значно завищеними цінами. Аналітики БЕБ встановили, що за такою схемою привласнили майже 90 млн грн державних коштів. Розмір завданих бюджету збитків підтверджено результатами судових товарознавчих та економічних експертиз.

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Теги: кредит податки Київщина розслідування Бюро економічної безпеки України

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