Комісар ЄС: Ми не можемо скаржитися на те, що 340 млн американців не готові вічно захищати 450 млн європейців від 140 млн росіян

Програма позик на суму €150 млрд для переозброєння Європи, яка була завершена цього тижня, може стати «дуже важливим проривом» у військовій підтримці України з боку ЄС. Таку заяву зробив колишній прем'єр-міністр Литви, комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Guardian.

Андрюс Кубілюс заявив про очікування, що багато країн-членів звернуться за позиками, підтриманими ЄС, у рамках схеми «Дія з безпеки для Європи» (SAFE) на суму €150 млрд, яка була схвалена в середу.

Європейська комісія запропонувала позики у розмірі €150 млрд разом із гнучкістю у фіскальних правилах блоку в рамках плану переозброєння на суму €800 млрд, який був поспішно розроблений після рішення Дональда Трампа призупинити всю військову допомогу США Україні .

Після того, як наступного тижня буде затверджено угоду про позику, держави-члени ЄС матимуть шість місяців, щоб розробити плани оборонних проектів, які вони бажають фінансувати.

«Держави-члени візьмуть ці позики… і використовуватимуть їх для спільних закупівель з Україною та для потреб України», – зазначив Кубілюс.

Британські оборонні компанії також матимуть більше можливостей брати участь в оборонних проектах, що фінансуються за цією схемою, завдяки пакту про безпеку між ЄС та Великою Британією, підписаному в понеділок, в рамках ширшого перезавантаження відносин, запропонованого Кіром Стармером .

Очікується, що Велика Британія та ЄС підпишуть технічну угоду щодо SAFE, яка вимагатиме від Лондона сплати адміністративного збору, який ще не визначено. Однак британський уряд не має наміру домагатися доступу до кредитів, підтриманих ЄС, які призначені для держав-членів ЄС.

Кубілюс заявив, що угода з Великою Британією, укладена цього тижня, має історичне стратегічне значення: «Неможливо уявити архітектуру [європейської безпеки] з одного боку без Великої Британії, з іншого боку без України», – сказав він, маючи на увазі безпосередню загрозу з боку Росії та довгостроковий виклик перенаправлення ресурсів США до Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

«Ми не можемо скаржитися на те, що 340 млн американців не готові вічно захищати 450 млн європейців від 140 млн росіян», – заявив Кубілюс. «Нам може не подобатися мова та меседжі, але насправді нам потрібно уникати того, що я називаю гнівним та хаотичним розлученням [зі США]. Нам потрібно укласти дуже раціональну угоду про розподіл обов’язків».

Він висловив упевненість, що країни-члени ЄС збільшать національний борг, щоб витратити €800 млрд можливих оборонних витрат, визначених комісією.

Наразі 15 країн, включаючи Німеччину та Польщу, оголосили про свій намір скористатися гнучкістю у фіскальних правилах ЄС, але кілька великих країн з високою заборгованістю, зокрема Франція, Італія та Іспанія, утрималися від цього. Вважається, що ці країни, які є одними з найменш щедрих донорів України , неохоче збільшують борги на оборону. Відповідно, деякі брюссельські інсайдери залишаються скептично налаштованими щодо того, що ЄС досягне головної цифри в €800 млрд.

Тим не менш, комісар ЄС заявив, що Європа може заповнити будь-який дефіцит військової допомоги США для України.

За даними Кільського інституту світової економіки, до третьої річниці повномасштабного вторгнення Європа надала Україні €62 млрд військової допомоги порівняно з €64 млрд від США. Європа також надіслала €70 млрд гуманітарної та фінансової допомоги порівняно з €50 млрд від США. Щоб замінити потоки допомоги від США, Європі потрібно буде витратити 0,21% ВВП, за даними Кільського інституту, порівняно з тим, що його аналітики назвали «незначними зусиллями» у розмірі 0,1% ВВП, що витрачаються сьогодні.

Додаткові 0,1% «звичайно, не є нулем, але це також не те, що зруйнує наше фінансове становище», – сказав Кубілюс.

Але він відобразив поширений скептицизм європейських політиків щодо спроб Трампа укласти угоду з Україною, назвавши це «ілюзією» бажання миру російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, директор Інституту національної пам'яті Польщі, кандидат у президенти країни Кароль Навроцький офіційно пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Він підписав декларацію, згідно з якою зобов'язався підтримати умови, висунуті лідером антиукраїнської «Конфедерації» Славоміром Менценом, в обмін на його підтримку перед другим туром виборів.