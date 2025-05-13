Гетманцев пояснив, чому банки відмовляються видавати військовим безвідсоткові кредити

Військовим відмовляють у видачі нових кредитів

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проблема відмови банків у видачі безвідсоткових кредитів військовим дійсно існує. За його слова, причина криється у законодавстві, яке передбачає такі пільги без реального фінансового забезпечення з боку держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Гетманцева в Telegram.

Попри наявність у законі норми, що дозволяє скасовувати нарахування відсотків за кредитами для військових, на практиці це часто призводить не до реальної підтримки, а до обмеження доступу до кредитних коштів. Щоб скористатися пільгою, військовослужбовець має звернутися до банку та надати підтвердження проходження служби. Один із військових поділився у соцмережах власним досвідом: після звернення до Monobank відсотки йому дійсно скасували, проте одночасно обнулили кредитний ліміт.

скриншот: Serhii Buzzard/Facebook

Співзасновник monobank Олег Гороховський пояснив, чому так відбувається. За його словами, є закон (пункт 15 статті 14 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей») згідно з яким банки не мають права нараховувати відсотки та штрафи військовим. Однак Гороховський наголошує, що банк не знає, хто з клієнтів військовий, а хто ні.

«Якщо до нас звертається клієнт і каже, що він військовий і просить на підставі цього закону скасувати йому процентну ставку, ми негайно це робимо, але попереджаємо, що ми не зможемо надати йому нові транші безкоштовних кредитів, оскільки у нас немає безкоштовних депозитів. Тобто ми за вже виданими кредитами відсотки не нараховуємо, але не видаємо нових. У нас просто немає безкоштовних ресурсів для цього», – йдеться у заяві.

скриншот: Олег Гороховський/Telegram

За словами Гороховського, так роблять всі великі банки. «Я б із задоволенням взагалі пробачив військовим усі кредити, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити. Це все відбувається тому, що закон ухвалили, а джерело фінансування цієї норми закону не передбачили. Банки не працюватимуть на збиток – це очевидно і не варто дивуватися, що ніхто не поспішає надавати безкоштовні кредити», – наголосив співзасновник monobank.

Заява Гетманцева

Гетманцев наголосив, що така проблема дійсно існує. Він додав, що насправді зазначена норма у Законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» була прийнята ще у 2014 році. Відтоді її кілька разів уточнювали – зокрема, визначали, на кого і на які саме кредити вона поширюється. За його словами, дія цієї норми не стосується іпотеки, автокредитів та позик на енергозберігаюче обладнання, проценти за якими можуть бути компенсовані третіми сторонами або державою.

«Кожен банк вирішував це питання в індивідуальному порядку. Але так, така практика із відмовами була і раніше. Скажу так, що ми маємо дуже багато норм у законодавстві «із минулого», які передбачають суттєві зобов’язання бюджету, мають постійний характер, але при цьому не забезпечені фінансовим ресурсом. Це неприйнятна історія, яку політики соромляться підіймати. Але вважаю, в умовах війни ще більш неприйнятним стягувати із військовослужбовців, які нас всіх захищають, штрафи, пені й проценти за користування кредитом, принаймні під час воєнного стану та мобілізації», – наголосив нардеп.

скриншот: Данило Гетманцев/Telegram

Гетманцев зауважив, що уряд мав би передбачити відповідну бюджетну програму компенсації банкам: «Однак я розумію й уряд, який обмежений у коштах, і все, що ми збираємо як податки, в тому числі як податки на банки, яким підвищили податок на прибуток, йде на національну оборону і безпеку. Я також розумію і банки, які на певному етапі почали відмовлятись не просто видавати безвідсоткові кредити, а й взагалі відкривати кредитні ліміти військовим».

Гетманцев підкреслив, що буде ініціювати засідання комітету для розгляду цього питання.

Як повідомлялося, торік українці оформили 8,3 млн мікрокредитів майже на 52 млрд грн. Це на 27% більше, ніж було у 2023 році. Загалом станом на початок 2025 року заборгованість мікрофінансовим організаціям (МФО) складала понад 15,77 млрд.