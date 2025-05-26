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Збитки на десятки мільйонів. На Чернігівщині окупанти знищили картоплесховище

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Збитки на десятки мільйонів. На Чернігівщині окупанти знищили картоплесховище
Ворожий удар пошкодив потужності підприємства
фото: Facebook/Всеукраїнська аграрна рада

ТОВ «Агріко Україна» займає понад 50% українського ринку насіннєвої картоплі

Під час масованої російської атаки у ніч проти 25 травня постраждало агропідприємство у Чернігівській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Всеукраїнську аграрну раду.

Внаслідок ракетного удару повністю знищено сховище для зберігання картоплі зі вмонтованим обладнанням та контейнерами, а також сортувальний цех. Крім того, значних пошкоджень зазнали сусіднє сховище, зерносклад і навіс між складськими приміщеннями. Попередня сума збитків становить понад 50 млн грн.

Збитки на десятки мільйонів. На Чернігівщині окупанти знищили картоплесховище фото 1
Унаслідок ракетного удару повністю знищено сховище для зберігання картоплі
Унаслідок ракетного удару повністю знищено сховище для зберігання картоплі
фото: Facebook/Всеукраїнська аграрна рада

«Повністю знищені виробничі запаси, які перебували в сховищі. Вибуховою хвилею пошкоджено сільгосптехніку: трактори, саджалку, навантажувач Manitou та багато іншого. Техніка частково знищена, частково пошкоджена», – каже директор підприємства Микола Гордійчук.

ТОВ «Агріко Україна» – це українське представництво нідерландського картопляного кооперативу Agrico, яке очолює директор і засновник Микола Гордійчук. Компанія спеціалізується на селекції, імпорті та вирощуванні насіннєвої картоплі. Імпортний насіннєвий матеріал постачається з Нідерландів.

Збитки на десятки мільйонів. На Чернігівщині окупанти знищили картоплесховище фото 2
Попередня сума збитків становить понад 50 млн грн
Попередня сума збитків становить понад 50 млн грн
фото: Facebook/Всеукраїнська аграрна рада

Підприємство займає понад 50% українського ринку насіннєвої картоплі. Загальна площа вирощування – понад 150 га. Має два основні господарства у Київській області ТОВ  «Бровари картопля», у Чернігівській – ТОВ «АФ Андріївське».

Компанія володіє сучасними картоплесховищами з обладнанням для сортування та фасування. Ці об'єкти також виконують роль навчальних центрів для промислових виробників картоплі. Продукція реалізується під торговою маркою Papas.

Нагадаємо, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.

До слова, борщовий набір дорожчає. З картоплею цікава ситуація склалася ще з минулого року, ціна на неї й сьогодні висока – 30-35 грн за кілограм. За словами гендиректора «Української аграрної конфедерації» Павла Коваля, уже з’являється свіжа цибуля, але вона теж дорожча порівняно з минулим роком. Капуста теж дорога. Тому «борщовий набір» загалом буде дорожчим, ніж тогоріч.

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Теги: обстріл бізнес Чернігівщина

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Бізнес

Збитки на десятки мільйонів. На Чернігівщині окупанти знищили картоплесховище
Збитки на десятки мільйонів. На Чернігівщині окупанти знищили картоплесховище
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