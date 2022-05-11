Втрати бізнесу через війну. Названа шокуюча сума

Малий і середній бізнес України втратили до $85 млрд за шість тижнів російського вторгнення

Малий та середній бізнес України зазнали прямих втрат у розмірі $64-85 млрд протягом шести тижнів повномасштабної війни РФ проти нашої країни. Про це йдеться в дослідженні Advanter Group.

У середньому представники бізнесу очікують скорочення продажів у 2022 році на 46% у порівнянні з показниками минулого року.

Зазначається також, що всього малий і середній бізнес потребує фінансування у $54 млрд: потребу висловлюють 87% підприємств. Пошук фінансування є пріоритетом серед 32% компаній.

Згідно з отриманими даними, 49% компаній повністю чи майже повністю припинили працювати 24 лютого. Водночас, 6,2% – змогли збільшити обсяги робіт впродовж останніх двох місяців.

Відомо також, що 71% бізнесу не перемістили свої потужності в інші регіони й не збираються це робити. Приблизно 20% підприємств здійснили релокацію тільки чи переважно в межах України, а 4,4% – виключно чи переважно за кордон. Зокрема, переїхали більше половини ІТ-компаній.

Ще 4,7% підприємств планують переміщення, однак поки обирають місце призначення. Наприклад, приблизно 15% підприємств сфери ремонту автотранспорту та машинобудування хочуть провести релокацію і майже 10% представників легкої промисловості.

Крім цього, у травні 2022 року індекс активності бізнесу, що відображає змогу компаній збільшувати обіг і створювати робочі місця, впав до найнижчого рівня з грудня 2020 року: 33,82 пункту зі 100 можливих. Найгірші очікування має мікробізнес, а найкращі – підприємства з річним оборотом у 50-500 млн грн.

Також дослідження стосувалося основних причин, що заважають бізнесу відновлюватися й розвиватися. 64% опитаних вважають такою відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку, 51% – непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку, 29% – відсутність достатнього капіталу, 25% – руйнування ланцюгів постачання.

Нагадаємо, через війну Росії проти України, власникам малого та середнього бізнесу довелося скоротити майже третину персоналу.

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