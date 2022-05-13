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    Економіка та фінанси

    Підприємці отримають гранти на підтримку бізнесу: хто може подати заявку в «Дії»

    Українські підприємці можуть отримати гранти у розмірі&nbsp;125 тисяч гривень на порталі&nbsp;&laquo;Дія&raquo; - Підприємці отримають гранти на підтримку бізнесу: хто може подати заявку в «Дії»
    Українські підприємці можуть отримати гранти у розмірі 125 тисяч гривень на порталі «Дія»
    фото з відкритих джерел

    На порталі «Дія» запустили гранти для підтримки бізнесу під час війни

    На порталі «Дія» запустили гранти, які зможуть отримати підприємці для ведення бізнесу. Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 компаній мікро- та малих компаній. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «На порталі «Дія» запустили гранти для підтримки бізнесу під час війни. Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 компаній мікро- та малих компаній. Їхня підтримка під час війни – одне з найважливіших завдань держави, оскільки вони складають фундамент економіки країни. Грант – 125 тисяч гривень (€4000) Заявку можна подати відсьогодні на порталі «Дія», – зазначив Федоров.

    Хто може подати заявку на грант:

    • бізнес, який виїхав із цих областей і тимчасово розгорнувся у безпечному місті;
    • бізнес, розташований в області, де ведуться чи велися бойові дії;
    • бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але продовжує працювати й може це підтвердити.

    Пріоритет у відборі надається компаніям, які виробляють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок займатиметься комісія з незалежних бізнес-експертів.

    Детальну інформацію можна дізнатись за посиланням.

    Нагадаємо, минулого тижня Мінцифри розширило список змін, які можна внести про ФОП через «Дію». Тепер на порталі фізичні особи-підприємці зможуть внести зміни до свого прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування.

    Теги: росія окупанти війна бізнес Україна Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    Підприємці отримають гранти на підтримку бізнесу: хто може подати заявку в «Дії»