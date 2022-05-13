Підприємці отримають гранти на підтримку бізнесу: хто може подати заявку в «Дії»

На порталі «Дія» запустили гранти, які зможуть отримати підприємці для ведення бізнесу. Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 компаній мікро- та малих компаній. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«На порталі «Дія» запустили гранти для підтримки бізнесу під час війни. Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 компаній мікро- та малих компаній. Їхня підтримка під час війни – одне з найважливіших завдань держави, оскільки вони складають фундамент економіки країни. Грант – 125 тисяч гривень (€4000) Заявку можна подати відсьогодні на порталі «Дія», – зазначив Федоров.

Хто може подати заявку на грант:

бізнес, який виїхав із цих областей і тимчасово розгорнувся у безпечному місті;

бізнес, розташований в області, де ведуться чи велися бойові дії;

бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але продовжує працювати й може це підтвердити.

Пріоритет у відборі надається компаніям, які виробляють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок займатиметься комісія з незалежних бізнес-експертів.

Детальну інформацію можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, минулого тижня Мінцифри розширило список змін, які можна внести про ФОП через «Дію». Тепер на порталі фізичні особи-підприємці зможуть внести зміни до свого прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування.