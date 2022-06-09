Мінфін вигадав, як наповнювати бюджет у час війни

Одним з інструментів запозичень є військові облігації, які купує Нацбанк України

Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 810 млн грн

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляє, що місячні видатки державного бюджету навіть на 30% не покриваються надходженнями до нього. Тому зараз ставка робиться на державні запозичення як внутрішні, так і зовнішні.

«Бізнес має розділили вартість війни разом з державою», – зазначив Марченко на засіданні комітету з питань фінансів і банків ВР.

Одним з інструментів запозичень є військові облігації, які купує Нацбанк України. Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 810 млн грн. «Інвестиції у військові облігації – це набої української економіки та допомога нашим захисникам», – зазначили в пресслужбі Мінфіну.

До відома, з початку воєнних дій наш бюджет був скорочений на 180 млрд грн. Фінансуються тільки захищені статті та обороноздатність. Марченко також закликав повернути податковий режим, який діяв до 23 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Приватбанк відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.

Як повідомлялося, Європейська комісія планує випустити нові боргові папери ЄС для покриття короткострокових потреб України у фінансуванні протягом наступних трьох місяців.