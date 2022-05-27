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    Економіка та фінанси

    У «Дії» з’явилися е-декларації для бізнесу

    Вже діючі ФОП або керівники юридичних осіб можуть подати декларацію через &laquo;Дію&raquo; - У «Дії» з’явилися е-декларації для бізнесу
    Вже діючі ФОП або керівники юридичних осіб можуть подати декларацію через «Дію»
    фото: Мінцифри

    «єДекларація» не потребує розгляду чиновника

    Міністерство цифрової трансформації запустило у додатку «Дія» нову послугу - «єДекларація». Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров.

    «Запустили на порталі «Дія» нову послугу для підприємців – «єДекларація» для бізнесу. На час воєнного стану вона замінить 374 види різних дозвільних документів. Наприклад, ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки», – зазначає міністр.

    Федоров пояснює, що раніше власникам маленької кавʼярні потрібно було сходити в 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші і цей бюрократичний квест тривав до 75 днів, то тепер у «Дії» це можна зробити одним електронним документом за 3 хвилини.

    «єДекларацію» можуть подати вже діючі ФОП або керівники юридичних осіб:

    • власники бізнесу, в яких закінчився термін дії дозвільних документів;
    • ФОП, які через війну змінили місце ведення бізнесу;
    • підприємці, які змінили вид діяльності.

    «єДекларація» навіть не потребує розгляду чиновника. Зручно, швидко та без нервів. Можна одразу почати працювати, а не чекати рішення 10 днів. Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Мінекономіки та Офісом ефективного регулювання BRDO», – додав урядовець.

    Нагадаємо, що на порталі «Дія» фізичні особи – підприємці зможуть внести зміни до свого прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування.

    Додамо, що у застосунку «Дія» з’явилося нове опитування, в якому можна проголосувати за варіанти щодо володіння вогнепальною зброєю в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У «Дії» з’явилися е-декларації для бізнесу