У «Дії» з’явилися е-декларації для бізнесу

Вже діючі ФОП або керівники юридичних осіб можуть подати декларацію через «Дію»

«єДекларація» не потребує розгляду чиновника

Міністерство цифрової трансформації запустило у додатку «Дія» нову послугу - «єДекларація». Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров.

«Запустили на порталі «Дія» нову послугу для підприємців – «єДекларація» для бізнесу. На час воєнного стану вона замінить 374 види різних дозвільних документів. Наприклад, ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення та висновки», – зазначає міністр.

Федоров пояснює, що раніше власникам маленької кавʼярні потрібно було сходити в 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші і цей бюрократичний квест тривав до 75 днів, то тепер у «Дії» це можна зробити одним електронним документом за 3 хвилини.

«єДекларацію» можуть подати вже діючі ФОП або керівники юридичних осіб:

власники бізнесу, в яких закінчився термін дії дозвільних документів;

ФОП, які через війну змінили місце ведення бізнесу;

підприємці, які змінили вид діяльності.

«єДекларація» навіть не потребує розгляду чиновника. Зручно, швидко та без нервів. Можна одразу почати працювати, а не чекати рішення 10 днів. Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Мінекономіки та Офісом ефективного регулювання BRDO», – додав урядовець.

Нагадаємо, що на порталі «Дія» фізичні особи – підприємці зможуть внести зміни до свого прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування.

Додамо, що у застосунку «Дія» з’явилося нове опитування, в якому можна проголосувати за варіанти щодо володіння вогнепальною зброєю в Україні.