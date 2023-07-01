Відсьогодні «Укрпошта» підвищує тарифи на посилки

«Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами

Тарифом «Стандарт» зріс у ціні на 7-10 грн

Національний поштовий оператор «Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами. Нововведення стосується тарифів «Стандарт», «Експрес» та «Документи». Про це повідомила пресслужба «Укрпошти», передає «Дзеркало тижня».

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Як зазначається, тариф «Експрес» подорожчає на 10 грн – для пересилки в межах однієї області та на вісім грн – в межах країни.

Крім того, відсьогодні вартість відправки посилок за тарифом «Стандарт» збільшиться на сім грн по Україні, і на 10 грн – у межах області.

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Вартість послуги «Документи», а також кур'єрського паркану або доставки зросте на п’ять грн.

Також «Укрпошта» переглянула в бік підвищення на 10% доставку «дрібних пакетів рекомендованих» та посилок до семи країн Близького Сходу.

Як відомо, до підвищення тарифів вартість посилки до одного кг становила в середньому 35 грн за стандартним тарифом, а доставка посилки вагою від п’яти до 10 кг коштувала 60 грн.

Нагадаємо, «Укрпошта» 30 червня, у річницю звільнення острова Зміїний, ввела в обіг благодійну поштову марку «Головне управління розвідки Міністерства оборони України».

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Крім того, нещодавно «Укрпошта» отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award, яка надається за найкращий досвід у світовій індустрії пошти та експрес-доставлення.

До слова, з 1 липня «бандероль», яку треба було обклеювати марками, йде в минуле. «Укрпошта» радить українцям надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті, або в мобільному застосунку.