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Відсьогодні «Укрпошта» підвищує тарифи на посилки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Відсьогодні «Укрпошта» підвищує тарифи на посилки
«Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами
фото з відкритих джерел

Тарифом «Стандарт» зріс у ціні на 7-10 грн

Національний поштовий оператор «Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами. Нововведення стосується тарифів «Стандарт», «Експрес» та «Документи». Про це повідомила пресслужба «Укрпошти», передає «Дзеркало тижня».

Як зазначається, тариф «Експрес» подорожчає на 10 грн – для пересилки в межах однієї області та на вісім грн – в межах країни.

Крім того, відсьогодні вартість відправки посилок за тарифом «Стандарт» збільшиться на сім грн по Україні, і на 10 грн – у межах області.

Вартість послуги «Документи», а також кур'єрського паркану або доставки зросте на п’ять грн.

Також «Укрпошта» переглянула в бік підвищення на 10% доставку «дрібних пакетів рекомендованих» та посилок до семи країн Близького Сходу.

Як відомо, до підвищення тарифів вартість посилки до одного кг становила в середньому 35 грн за стандартним тарифом, а доставка посилки вагою від п’яти до 10 кг коштувала 60 грн.

Нагадаємо, «Укрпошта» 30 червня, у річницю звільнення острова Зміїний, ввела в обіг благодійну поштову марку «Головне управління розвідки Міністерства оборони України».

Крім того, нещодавно «Укрпошта» отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award, яка надається за найкращий досвід у світовій індустрії пошти та експрес-доставлення. 

До слова, з 1 липня «бандероль», яку треба було обклеювати марками, йде в минуле. «Укрпошта» радить українцям надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті, або в мобільному застосунку.  

Теги: Укрпошта тарифи пошта

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