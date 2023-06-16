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Укрпошта отримала звання найкращого поштового оператора світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Укрпошта отримала звання найкращого поштового оператора світу
Укрпошта перемогла у номінаціях «Поштовий оператор», «Філателістична кампанія року» та «Лідер галузі»
фото з відкритих джерел

У шортлісті в номінації «Поштовий оператор» також було заявлено Пошту Катару та Пошту Бразилії

Укрпошта отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої премії World Post and Parcel Award, яка надається за найкращий досвід у світовій індустрії пошти та експрес-доставлення. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта перемогла у номінаціях «Поштовий оператор», «Філателістична кампанія року» та «Лідер галузі». Загалом премії вручалися за вісьмома номінаціями.

У шортлісті в номінації «Поштовий оператор» також було заявлено Пошту Катару та Пошту Бразилії.

У цій номінації Укрпошта отримала першу премію за роботу в умовах повномасштабної війни, виконання державних соціальних завдань щодо релокації бізнесу, підтримку українських підприємців, доставлення пенсій, безперебійну логістику всередині країни та за її межами, надання фінансової допомоги від міжнародних організацій, розвиток експорту, попри закрите небо, доставлення гуманітарної допомоги з-за кордону.

«Найкраща марка світу у 2022 році – наш відомий «Корабель», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський перемогу в номінації «Філателістична кампанія року».

Організатори премії зазначають, що 2022 рік став для української філателії роком перезавантаження, піднесення та справжнього розквіту. Приклад Укрпошти довів, що ця галузь може мати надзвичайний попит та популярність.

Українською філателією стали цікавитися не лише всередині країни, а й у світі. Про українські марки писали світові медіа. Поштова марка «Російський військовий корабель, йди...» представлена в експозиції Смітсонівського поштового музею у Вашингтоні. Примірники поштових марок України воєнного часу знаходяться у колекціях лідерів держав та голів міжнародних організацій, які відвідували Україну у 2022 році.

Тиражі поштових марок зросли до мільйонів: лише тираж поштового випуску «Російський військовий корабель… ВСЕ!» становив 5 млн екземплярів.

У номінації «Лідер галузі» переміг голова Укрпошти Ігор Смілянський. Цю нагороду отримують найвпливовіші професіонали за успіхи, вагомі внески, інновації та розвиток у просуванні галузі поштового та експрес-доставлення.

«Усі ці нагороди – результат роботи тисячі співробітників Укрпошти. Цього року, попри війну, Укрпошта стане зовсім іншою компанією. За кілька тижнів ми оголосимо план реформ, які наші клієнти бачитимуть щокварталу і контролюватимуть наші обіцянки», – заявив Смілянський.

Востаннє Укрпошта була переможцем премії World Post & Parcel Awards у 2019 році у двох номінаціях: «Поштові технології для e-commerce» та «Соціально відповідальні програми».

World Post & Parcel Awards – найавторитетніша галузева премія, яка 24-й рік поспіль відзначає досягнення в індустрії пошти та експрес-доставлення. У відкритому конкурсі щорічно беруть участь компанії поштового та експрес-доставлення та компанії, які створюють технологічні рішення з автоматизації та інформаційного обміну у поштово-логістичній сфері.

Нагадаємо, з 23 червня в Україні починає працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Через реєстр можна буде отримати інформацію про свою зареєстровану зброю. Процедура отримання дозволів буде спрощена, отримання дозволів прискорюється диджиталізацією.

До слова, Кабінет Міністрів схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим від затоплення після підриву Каховської ГЕС.

Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям майже 565 мільйонів гривень для допомоги постраждалому від затоплення населенню. Кожній постраждалій особі виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Виплати організовуватимуть Херсонська та Миколаївська ОВА.

Теги: Укрпошта премія пошта

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