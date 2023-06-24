НКРЕКП повинна відійти від ручного регулювання цін, для цього існує ринок – Кучеренко

Кучеренко звернув увагу, що понад три з половиною роки Нацкомісія в ручному режимі намагається врегулювати ринок електроенергії

Народний депутат України Олексій Кучеренко приєднався до відкритого обговорення встановлення граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.) на ринку електроенергії, запропонованого НКРЕКП.

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Він зазначив, що Україна вже давно повинна була відійти від ручного встановлення цінових обмежень на підставі суб’єктивних чинників.

«Прайс-кепи – це економічна категорія і визначення цього цінового балансу між споживачами в різних галузях і виробниками електроенергії – це завдання надскладне в ручному режимі. Саме для того ринок і запроваджується, адже в ручному режимі важко це порахувати», – зазначив народний депутат.

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Кучеренко звернув увагу, що понад три з половиною роки Нацкомісія в ручному режимі намагається врегулювати ринок електроенергії.

Він додав, що якщо і пропонувати певні цінові рамки, то вони мають ґрунтовно пропрацьовуватися.

«Моя позиція сьогодні за лібералізацію, тобто за скасування прайс-кепів. Нічого смертельного від цього не буде», – підкреслив нардеп.

Нагадаємо також, що очільник Оператора ринку Олександр Гавва виступив за приведення граничних цін на електроенергію до європейських норм.