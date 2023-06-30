«Укрпошта» презентувала нову поштову марку у річницю звільнення острова Зміїний

Кошти від продажу нової марки підуть на придбання морського дрону

«Укрпошта» сьогодні, 30 червня, у річницю звільнення острова Зміїний, вводить в обіг благодійну поштову марку «Головне управління розвідки Міністерства оборони України». Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

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Він нагадав, що рік тому, у цей же день, наші ЗСУ звільнили острів Зміїний, показавши усьому світу, що російський «панцир» не такий вже і міцний.

«І відповідь на те, як ми можемо відзначити цей день достатньо однозначна. Допомогти нашим військовим створювати ще більше позитивних днів та новин», – зазначив Смілянський.

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Він додав, що для цього «Укрпошта» разом з ГУР створили благодійний поштовий випуск, який з 30 червня можна придбати у поштових відділеннях, онлайн-магазині, Amazon та eBay.

Крім того, можна замовити мерч із гаслами «Тотальне шумопогашення» та «Зберігай тишу в спокої».

«Кошти від продажу марок спрямуємо на дещо, що здатне захистити наші міста від ракет, запущених з кораблів та навіть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно з українських портів. Дещо, що змусить ворожу пропаганду вигадувати нові сценарії реакції на провали», – пообіцяв Смілянський.

Нагадаємо, 30 червня 2022 року стало відомо, що Збройні Сили України звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

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Також повідомлялося, що 9 травня випустила нову марку «Гвардія наступу».