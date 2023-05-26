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Бандеролі йдуть «на пенсію»: «Укрпошта» оновить сервіси для громадян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Бандеролі йдуть «на пенсію»: «Укрпошта» оновить сервіси для громадян
На громадян чекають зміни на «Укрпошті»
фото з відкритих джерел

25 травня набув чинності новий Закон про поштовий зв'язок, і це відобразиться на  поштових  послугах,  – вони суттєво оновляться 

 

З 1 липня «бандероль», яку треба було обклеювати марками, йде в минуле. «Укрпошта» радить українцям максимально використати марки для оплати цих пересилань до 1 липня, а після цього просто надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті, або в мобільному застосунку.  Про це на своєму Telegram-каналі повідомив очільник «Укрпошти»  Ігор Смілянський.

«Та одразу й оплатити. А марки, безперечно, можна і треба збирати для історії, відправки листів та листівок по Україні та всьому світу», –   зазначив Смілянський. 

За його словами, після прийняття найближчим часом КМУ нових поштових правил до закону, в минуле підуть печатки, сургуч і багато іншого. «Ми обов’язково знайдемо їм місце в оновленому поштовому музеї», – додав він.

Також генеральний директор «Укрпошти» повідомив, що приватні та юридичні особи можуть замовляти онлайн карки, конверти й будь-яку іншу поштову продукцію, і забрати все в найближчому для себе відділенні після отримання смс. 

«Менше папірців – менше черг у відділеннях. Можете пару днів попрактикуватись, а з 1 червня ця послуга буде працювати вже у звичайному режимі», – порекомендував Смілянський. 

Нагадаємо, компанія «Укрпошта» 24 травня, ввела в обіг нову поштову марку «Мир – найвища цінність людства». Про це повідомила пресслужба відомства. На поштовій марці зображено роботу «Peace» («Мир») харків’янки Марії Суслової, яка посіла друге місце на престижному європейському конкурсі ескізів PostEurop. Зазначається, що марковий аркуш виконано у форматі зчіпки з двох марок. Тираж зчіпки – 300 тис. примірників. Кількість зчіпок в аркуші – три (6 марок).

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Теги: музеї закон Укрпошта Ігор Смілянський послуги

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