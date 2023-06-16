Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Сонячна енергетика вперше обігнала вугільну в Європі – але є проблема

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Сонячна енергетика вперше обігнала вугільну в Європі – але є проблема
Нідерланди мають понад 100 мегават сонячних панелей на кожні 100 тис. жителів
фото: AFP

Невідповідність між попитом та пропозицією призвела до від'ємних цін на електроенергію

Перехід Європейського Союзу на екологічно чисту енергетику відзначився у травні, коли сонячні панелі вперше виробили більше електроенергії, ніж усі вугільні електростанції блоку – і це ще до того, як літнє сонце збільшить виробництво ще більше, повідомляє Bloomberg.

Хоча шалена експансія сонячної генерації віщує успіх зусиллям із заміщення викопних видів палива, цей прорив також виявив недоліки в енергетичній системі. Ціни на електроенергію стали від'ємними в деякі з найбільш сонячних днів травня, оскільки оператори мереж намагалися впоратися з перенавантаженням.

«Це літо буде чимось, на що нам доведеться дивитися як на листівку з майбутнього», – сказав Кесавартіній Саварімуту, аналітик BloombergNEF. «Найбільшим посланням буде: ми не готові».

Хоча сонячна енергія була швидким і простим рішенням у відповідь на минулорічну енергетичну кризу, спричинену діями Росії, спрямованими на скорочення поставок природного газу, її недоліком є те, що ця технологія найкраще працює в сонячні місяці, коли попит на неї зазвичай нижчий. Системи зберігання цієї енергії в акумуляторах або шляхом створення зеленого водню недостатньо розвинені, щоб дозволити літньому сонцю підтримувати світло вночі або обігрівати будинки взимку.

Ніде сонячний бум – і ризики пристосування – не є настільки очевидними, як у Нідерландах. На кожні 100 000 жителів Нідерландів припадає понад 100 мегават сонячних панелей, що вдвічі більше, ніж у сонячній Іспанії, і більш ніж утричі більше, ніж у Китаї, який є світовим лідером за загальною потужністю сонячних електростанцій.

Нідерланди мають найщільнішу сонячну мережу на Землі завдяки довготривалій державній підтримці. Програма винагороджує домогосподарства за встановлення сонячних панелей, при цьому кожен ват електроенергії компенсує рахунки за електроенергію, незалежно від того, чи збігається використання з найбільш сонячними частинами дня.

«Уряд Нідерландів зробив це, щоб стимулювати використання сонячних панелей, але це занадто успішно», – сказав Йорріт де Йонг, речник голландського оператора електромереж TenneT, який має сім сонячних панелей на даху, що виробляють щонайменше 80% річного споживання електроенергії його домогосподарства. «Якщо я перу або заряджаю свій автомобіль в моменти, коли немає сонця, для мене це не має значення, тому що мені платить моя енергетична компанія».

Уряд Нідерландів планує змінити систему, починаючи з 2025 року. Згідно з новими правилами, домогосподарства, які повертають енергію в мережу, зможуть вираховувати меншу суму зі свого річного рахунку. До 2031 року виробники отримуватимуть вигоду лише від електроенергії, яку вони фактично споживають, і не отримуватимуть компенсації за надлишок.

По всій Європі люди наслідують приклад Нідерландів. З початку російського вторгнення в Україну встановлення сонячних панелей в ЄС прискорилося. У травні виробництво зросло на 10% порівняно з попереднім роком і досягло рекордних 27 терават-годин.

На відміну від вітрової, гідро– чи геотермальної енергетики, сонячна енергетика має ключову перевагу – її можна швидко встановити. Все, що потрібно – це стимул для власників будинків або компаній, що займаються нерухомістю, перетворити дахи на міні-енергопарки. Але електромережі були створені навколо великих генераторів, які могли б працювати в тандемі з операторами мереж, щоб підтримувати збалансованість мереж. Більш розподіленою системою складніше керувати, і вона буде серйозно випробувана цього літа.

Хоча рекордні показники виробництва сонячної та вітрової енергії допомогли цього року витіснити вугільні та газові електростанції вражаючими темпами, ЄС все ще має пройти довгий шлях, щоб досягти своєї мети – нульових викидів до 2050 року. Німеччина перебуває під ще більшим тиском, оскільки найбільший енергетичний ринок Європи має на меті досягти декарбонізації енергосистеми до 2035 року. Досягнення цієї мети вимагатиме не лише значного розширення використання чистої енергії, але й змін, які краще узгоджуватимуть споживання з виробництвом.

Вже є ознаки невідповідності між попитом та пропозицією. Минулих вихідних ціни на електроенергію подекуди ставали від'ємними, оскільки виробництво сонячної енергії в Німеччині, найбільшому виробнику в Європі, досягло рекордного рівня. Від'ємні ціни не є чимось незвичайним і зазвичай пов'язані з потужною вітровою генерацією вночі або на вихідних, коли попит на електроенергію низький.

Коли відбувається сплеск потужності, постачальники змушені платити споживачам за користування електроенергією. Це не означає, що 100% електроенергії надходить з відновлюваних джерел. Деякі традиційні електростанції не можуть гнучко вмикатися і вимикатися або повинні працювати, щоб підтримувати стабільність енергосистеми.

За словами Акселя Тіманна, головного виконавчого директора компанії Sonnedix, одного з найбільших європейських девелоперів сонячної енергетики, збільшення цінових коливань і постійні низькі або від'ємні тарифи в періоди пікового виробництва електроенергії з відновлюваних джерел можуть поставити під загрозу подальші інвестиції.

З кінця 2021 року Sonnedix приблизно подвоїла свій портфель європейських проєктів, але Тіманн попередив, що без змін в управлінні електроенергією розвиток стане складнішим.

«У міру того, як буде реалізовано більше інвестицій, мережа буде ставати все більш і більш насиченою протягом певних частин дня влітку, – сказав він в інтерв'ю. – Навіть якщо у вас є необмежені обсяги інвестицій, вони будуть перенасиченими». «Навіть якщо у вас є необмежена кількість дозволених сонячних проектів, вони не будуть побудовані, якщо не буде чіткого шляху до ринку».

Щоб краще справлятися з припливами і відпливами відновлюваної генерації, потрібна нова гнучкість енергосистеми, яка не була необхідна, коли вся електроенергія надходила з кількох гігантських електростанцій на викопному паливі та атомних електростанцій, які можна було вмикати або вимикати залежно від попиту.

«Наша нинішня енергосистема не була спланована з урахуванням таких потреб у гнучкості», – сказав Торстен Ленк, керівник проекту в берлінському аналітичному центрі Agora Energiewende.

Існують різні способи адаптації. Акумулятори, підключені до мережі, можуть використовувати енергію в найбільш сонячну або вітряну частину дня, щоб продавати її, коли відновлювані джерела енергії не виробляють стільки енергії. Споживачів також можна стимулювати використовувати енергію під час пікових періодів виробництва. Це може бути особливо важливо, оскільки на дорогах з'являється все більше електромобілів, а домогосподарства переходять від традиційних котлів до теплових насосів.

«Цього літа ми матимемо безпрецедентний обсяг виробництва сонячної енергії, і це, як правило, збільшує волатильність цін на електроенергію», – сказав Джоук Штайнварт, аналітик Aurora Energy Research. «Це відкриває великі можливості для гнучких технологій, таких як акумулятори».

Теги: тарифи інвестиції електроенергія альтернативна енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ущаповський: «Це перше рішення комісії про видачу ліцензії на діяльність зі зберігання енергії»
НКРЕКП видала першу ліцензію зі зберігання енергії
8 червня, 16:24
Тарифи на розподіл електроенергії переглянуть
Нацкомісія з регулювання енергетики хоче переглянути тарифи на розподіл електрики для обленерго
19 травня, 11:50
Поступове зростання тарифу затверджено для компаній, на території розташування яких не ведуться бойові дії та немає рішень стосовно застосування персональних санкцій
Завдяки новим тарифам на розподіл обленерго зможуть підготуватись до зими – «Розумні електромережі України»
24 травня, 19:10
Із 1 червня запроваджується єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2,64 грн за кВт-год
Нові тарифи на світло та воду: чого чекати в червні
1 червня, 08:18
Вартість електроенергії в Україні залишиться найнижчою в Європі навіть після її підвищення
Новий тариф на електроенергію. Директор Yasno повідомив про платіжки у червні
2 червня, 14:22
30 травня фіксувалася найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого
Міненерго пояснило, чи пов'язане вчорашнє відключення світла з російськими обстрілами
31 травня, 00:29
Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів
Через негоду столиця частково залишилася без світла
2 червня, 17:27
НКРЕКП планує 8 червня переглянути розмір цінових обмежень на ринку електроенергії
Асоціація відновлюваної енергетики закликає НКРЕКП зняти з розгляду питання встановлення прайс-кепів
8 червня, 11:25
Володимир Кудрицький
«Укренерго» буде просити НКРЕКП скасувати граничні ціни задля енергетичної безпеки України
14 червня, 15:45

Новини

Сонячна енергетика вперше обігнала вугільну в Європі – але є проблема
Сонячна енергетика вперше обігнала вугільну в Європі – але є проблема
Рада дала стимул інвесторам добудувати зелені електростанції
Рада дала стимул інвесторам добудувати зелені електростанції
Україні доведеться швидше розвивати розподілену зелену енергетику після знищення Каховської ГЕС – Асоціація
Україні доведеться швидше розвивати розподілену зелену енергетику після знищення Каховської ГЕС – Асоціація
Завдяки ДТЕК Ахметова у 2022 році Україна побудувала більше наземних вітрових турбін, ніж Англія – The Guardian
Завдяки ДТЕК Ахметова у 2022 році Україна побудувала більше наземних вітрових турбін, ніж Англія – The Guardian
Найближчі роки Україна будуватиме «зелені» електростанції з дешевою електроенергією – «Укренерго»
Найближчі роки Україна будуватиме «зелені» електростанції з дешевою електроенергією – «Укренерго»
Тилігульська вітроелектростанція Ахметова робить помітний внесок в енергонезалежність України – Le Figaro
Тилігульська вітроелектростанція Ахметова робить помітний внесок в енергонезалежність України – Le Figaro

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)
21K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
6379
Африканська місія в Києві. Росія «привітала» ракетними обстрілами
6371
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
6282
Українські біженці отримали у Ірландії нове житло. Який воно має вигляд (фото)
5996
Голова МАГАТЕ зробив гучну заяву щодо безпеки Запорізької АЕС

Новини

Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Сьогодні, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту