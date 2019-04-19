ДТЕК виступає за своєчасне введення нового ринку електроенергії, – Тимченко



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Гендиректор ДТЕК висловив упевненість, що державні органи і компанії зможуть в останні 2,5 місяці завершити підготовку та розпочати роботу на новому ринку

ДТЕК повністю готовий до реформи та має намір повноцінно конкурувати на новому ринку електроенергії, - експерт

ДТЕК виступає за швидкий запуск нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року, як це передбачено законом «Про ринок електричної енергії». Про це заявив генеральний директор компанії Максим Тимченко на відкритті Нікопольської СЕС, повідомляють «Українські новини».

«Я категоричний противник будь-якого переносу. Я вважаю, що як заявлено в законі 1 липня 2019 року, цей строк повинен бути витриманий. Я вважаю, що навіть з тими затримками, які викликані недоробками законодавчої бази, вторинного законодавства є всі підстави переходу на новий ринок, може, не повністю, але треба починати рухатися з 1 липня», - сказав він.

За словами Тимченка, ДТЕК повністю готовий до реформи та має намір повноцінно конкурувати на новому ринку. «Наша компанія готова до цього. Ми зробили багато змін всередині ДТЕК. Ми виділили та створили нові компанії. Ми хочемо конкурувати. Ми хочемо, щоб у нас був відкритий імпорт електроенергії, щоб формувалася ринкова ціна, щоб ми мінімум залежали від регулятора і від держави, і у встановленні тарифів, та у визначенні, скільки виробляти електроенергії і т.д. Все це може бути, якщо буде реалізований закон, який визнаний як європейський закон, як закон, який насправді приносить можливість конкурувати», - уточнив він.

Гендиректор також висловив упевненість в тому, що державні органи і компанії зможуть в останні 2,5 місяці завершити підготовку та розпочати роботу на новому ринку. Аналогічна ситуація була з анбандлінгом і запуском роздрібного ринку.

«Але все-таки з 1 січня запустили. Сьогодні будь-який споживач може вибирати з більш ніж 400 компаній постачальників електроенергії, почалася конкуренція, все більше й більше, конкуренція, у тому числі, і цінова, тому що ми також працюємо на цьому ринку, ми відчуваємо», - зазначив він.

Крім того, на думку Тимченка, найважливішим законопроектом для української енергетики на сьогодні є законопроект про введення «зелених» аукціонів.

Це дасть стимул для подальшого розвитку генерації. «Це дозволить знизити тариф на «зелену» генерацію. І ми вважаємо, що більше конкуренції має з'явитися в цьому сегменті, і споживач від цього виграє. Друге - це гарантії захисту тих інвесторів, які вже побудували сьогодні об'єкти, і тих, які будуть приходити в майбутньому, будувати. Це європейська практика», - підкреслив він.

Нагадаємо, в 2017 році Верховна рада України прийняла закон про ринок електроенергії, що дозволить запровадити норми Третього енергетичного пакета Європейського союзу.