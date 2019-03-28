Воду 1 квітня не відключать: уряд дозволив постачати електроенергію боржникам



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Рішення Кабмін ухвалив за пропозицією НКРЕКП

Кабінет міністрів дозволив постачальнику «останньої надії» «Укрінтеренерго» постачання електричної енергії його споживачам після 1 квітня. Про це повідомила голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона відзначила, що рішення уряду ухвалено за пропозицією НКРЕКП та підтримки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України .

Кривенко нагадала, що 1 січня 2019 розпорядженням Кабміну було призначено постачальника останньої надії (ПОН) «Укрінтеренерго». Однією із функцій ПОН є постачання протягом 90 днів електроенергії споживачам, які не обрали собі постачальника.

«Таким чином у ПОН є дві категорії споживачів: а). ті, хто не встиг до 01.01.2019 провести відповідні тендерні процедури та опинились на ПОН тимчасово; б). споживачі, до яких ніхто з постачальників не прийшов на тендер у зв’язку із високим рівнем заборгованості за електроенергію, це відомі боржники», - розповіла Кривенко.

За даними НКРЕКП, на сьогодні, за три місяці діяльності ПОН, загальна заборгованість споживачів перед ПОН становить близько 1,8 млрд грн, тобто накопичується із швидкістю 600 млн грн в місяць.

Найбільшими боржниками постачальника останньої надії є державні вугледобувні підприємства (сумарна заборгованість близько 583 млн грн.), КП «Вода Донбасу» (180 млн грн.), Аульський водовід (близько 100 млн грн.).

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про те, що постачальник «останньої надії» ДП «Укрінтеренерго» відключить з 1 квітня 2019 року від енергопостачання боржників незалежно від виду їх діяльності.

Раніше ДП «Укрінтеренерго» офіційно повідомив оператора системи розподілу ДТЕК Київські Електромережі про те, що з 1 квітня 64 столичних споживачів-юридичних осіб повинні бути відключені від електроживлення.

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