Оплата за газ в рублях. Прем’єр Італії відзначився неоднозначною заявою

Єврокомісія вже заявила, що оплата в рублях за російський газ є порушенням санаційного режиму ЄС

Один із найбільших німецьких імпортерів газу вже почав розрахунки у рублях

Маріо Драгі стверджує, що щонайменша одна німецька компанія вже почала оплату за російський газ у рублях.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Італії впевнений, що російський ультиматум не призведе до перебоїв у поставках газу до Європи.

Попри те, що Єврокомісія вже заявила, що оплата в рублях за російський газ є порушенням санаційного режиму ЄС, Драгі переконаний, що офіційного рішення з цього привожу ще немає, а відповідно це є «сірою зоною» без офіційного рішення з цього приводу.

«Немає офіційного повідомлення про те, що означає порушення санкцій, ніхто ніколи нічого не говорив про те, чи порушують санкції рублеві платежі чи ні, як ці виплати організовані, тому тут така сіра зона», – стверджує він.

Більш того, за словами Драгі, він має інформацію, що один із найбільших німецьких імпортерів газу вже почав розрахунки у рублях. Втім, назви цієї компанії італійський прем'єр не назвав.

«Насправді більшість імпортерів газу вже відкрили собі рахунки в рублях», – додав він.

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу погодили мандат на переговори з Європейським парламентом щодо пропозиції про спільне використання газових сховищ в інтересах усіх країн-членів Союзу.

Читайте також: