Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн»

Росія змінила правила торгівлі газом на світовому ринку і погрожує усім, хто не дотримуватиметься нових правил, припинити постачання енергоносіїв

З 1 квітня Росія продаватиме газ низці країн лише за рублі. Про це йдеться в указі президента країни Володимира Путіна, указ уже опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Указ регламентує зміну форми оплати за газ для країн, які «здійснюють щодо Російської Федерації, російських юридичних осіб та фізичних осіб недружні дії».

Згідно із цим указом, усі платежі мають проходити через спеціально відкриті рублеві та валютні рахунки типу «К» у російському «Газпромбанку». Валюта, яка буде надходити на рахунки «Газпромбанку», продаватиметься на торгах Московської біржі «ММВБ – РТС», після чого зараховуватиметься на рублеві рахунки у тому ж банку – і після цього кошті будуть переведені російським газовим компаніям.

Якщо «недружні країни» відмовляться від цієї схеми оплати, вони перестануть отримувати газ попри чинні контракти, підписані раніше із російською стороною.

Як відомо, 7 березня Росія внесла до списку «недружніх країн» 50 держав. До нього, зокрема, входять усі країни Євросоюзу, США, Україна, Велика Британія, Канада, Австралія, Норвегія, Японія, Швейцарія та ін.

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Володимир Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

На Заході відреагували на цю ідею різко негативно. Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях. Пізніше стало відомо, що країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу, а у перспективі взагалі відмовляться від використання російських енергоносіїв.

25 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Кремлі уже панікують через рішення Європи відмовитися від російських нафти і газу.

Учора, 30 березня, прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впало до нуля. Разом з тим, У Німеччині відбулись обшуки в офісах «Газпрому». Правоохоронці обшукали офіси Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH.

Після цього Путін заявив Шольцу, що вимагає оплачувати газові контракти через «Газпромбанк».

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