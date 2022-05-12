Росія відмовилася качати газ до Європи через Польщу

Росія зупинила транзит газу через польську територію через указ Путіна

«Газпром» почав виконувати указ Путіна про контрсанкції

Росія перестала постачати до Європи газ через газопровід «Ямал – Європа». Про це пресслужба компанії «Газпром» повідомила у офіційному Telegram-каналі.

Причиною такого кроку став указ президента Володимира Путіна про санкції проти європейських енергетичних компаній. Однією із компаній, яка потрапила під санкції, є EuRoPol GAZ, що володіє польською частиною газопроводу.

Відповідно, зазначив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов, потрапляння польської компанії до санкційного списку означає «заборону використання газопроводу, що належить компанії EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу».

Росіяни поскаржилися, що польська компанія неодноразово порушувала права «Газпрома» як акціонера EuRoPol GAZ.

Нагадаємо, що Путін підписав указ про контр санкції проти компаній із «недружніх країн» 3 травня.

11 травня уряд РФ опублікував список із 31 компанії, які потрапили під ці санкції. Серед них – колишні європейські філії «Газпрому», які перестали співпрацювати із російським газовим монополістом після початку війни в Україні, зокрема, і EuRoPol GAZ.

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