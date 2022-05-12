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    Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо розслідування злочинів РФ в Україні

    Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо розслідування злочинів РФ в Україні
    фото з відкритих джерел

    Резолюцію було прийнято значною більшістю голосів:

    Рада ООН з прав людини проголосувала резолюцію щодо розслідування зловживань з боку російських військ на території України. Про це повідомляє пресслужба Ради ООН.

    Зокрема, понад 50 країн підтримали прохання Києва про проведення спеціальної сесії ради для розгляду «погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії».

    Резолюцію було прийнято значною більшістю голосів: 33 депутати проголосували за, а двоє - Китай та Еритрея – проти. Також утрималися 12.

    «Рада ООН з прав людини підтверджує свою вимогу негайно припинити військові дії проти України, а всі сторони конфлікту поважати фундаментальні принципи та норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі утримуватися від будь-яких нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, а також утримуватися від будь-яких порушень та зловживання прав людини в Україні», – цитує резолюцію «Укрінформ».

    Нагадаємо, у березні в ООН створена комісія для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

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    Теги: росія окупанти ООН війна Україна права людини окупація #stoprussia
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    Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо розслідування злочинів РФ в Україні