Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо розслідування злочинів РФ в Україні

Рада ООН з прав людини проголосувала резолюцію щодо розслідування зловживань з боку російських військ на території України. Про це повідомляє пресслужба Ради ООН.

Зокрема, понад 50 країн підтримали прохання Києва про проведення спеціальної сесії ради для розгляду «погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії».

Резолюцію було прийнято значною більшістю голосів: 33 депутати проголосували за, а двоє - Китай та Еритрея – проти. Також утрималися 12.

BREAKING



The Human Rights Council has voted to increase scrutiny on the "deteriorating human rights situation in #Ukraine stemming from the Russian aggression," particularly given events in #Mariupol and several other towns and cities.



YES: 33

NO: 2

ABSTENTIONS: 12 pic.twitter.com/KoDssTw3Df