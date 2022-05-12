  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна підбила один із найновіших кораблів російського флоту

    Україна підбила один із найновіших кораблів російського флоту
    фото з відкритих джерел

    Братчук: «Завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров»

    Біля берегів Одеси загорівся російський корабель «Всеволод Бобров», один з найновіших у російському флоті. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

    «Повертаючись до острова Зміїний. Дійсно завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров» – одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що чалапає до Севастополя. Наразі ця інформація потребує уточнення. Але те, що йому дали «змієбаїв» там, в районі острова Зміїного – це правда», – зазначив Братчук.

    «Всеволод Бобров» є другим судном тилового забезпечення льодового класу. Закладений у 2013 році та спущений на воду у 2016.

    Судно є багатофункціональним: призначене для перевезення вантажів, буксирування, проведення гідрографічних досліджень, надання допомоги кораблям, що потрапили в лихо. Система динамічного позиціонування дозволяє утримувати судно у заданій точці за будь-яких погодних умов. На судні встановлено два електрогідравлічні крани вантажопідйомністю 50 тонн, буксирні лебідки з тяговим зусиллям 120 і 25 тонн, є вантажна палуба площею понад 700 кв. м. Оснащений водолазним комплексом із барокамерою.

    Нагадаємо, що наприкінці березня у порту міста Бердянськ було знищено великий десантний корабель окупантів «Саратов».

    7 травня українські військові знищили на острові Зміїний три російські катери та ще один пошкодили. Результат атаки зняв супутник.

    Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів.

    Читайте також: Україна розгромила російський військовий корабель. Все, що відомо про «Орськ»
    Теги: росія окупанти Одеса війна корабель Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна підбила один із найновіших кораблів російського флоту