Україна підбила один із найновіших кораблів російського флоту

Братчук: «Завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров»

Біля берегів Одеси загорівся російський корабель «Всеволод Бобров», один з найновіших у російському флоті. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Повертаючись до острова Зміїний. Дійсно завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров» – одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що чалапає до Севастополя. Наразі ця інформація потребує уточнення. Але те, що йому дали «змієбаїв» там, в районі острова Зміїного – це правда», – зазначив Братчук.

«Всеволод Бобров» є другим судном тилового забезпечення льодового класу. Закладений у 2013 році та спущений на воду у 2016. Судно є багатофункціональним: призначене для перевезення вантажів, буксирування, проведення гідрографічних досліджень, надання допомоги кораблям, що потрапили в лихо. Система динамічного позиціонування дозволяє утримувати судно у заданій точці за будь-яких погодних умов. На судні встановлено два електрогідравлічні крани вантажопідйомністю 50 тонн, буксирні лебідки з тяговим зусиллям 120 і 25 тонн, є вантажна палуба площею понад 700 кв. м. Оснащений водолазним комплексом із барокамерою.

Нагадаємо, що наприкінці березня у порту міста Бердянськ було знищено великий десантний корабель окупантів «Саратов».

7 травня українські військові знищили на острові Зміїний три російські катери та ще один пошкодили. Результат атаки зняв супутник.

Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів.