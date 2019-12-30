«457,3 млрд грн за рік»: Верланов відзвітував про рекордні надходження до держбюджету від податкової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Верланов подякував усім сумлінним платникам податків

Державна податкова служба виконала свою частину надходжень до бюджету – вперше з початку 2011 року

За підсумками 2019 року Державна податкова служба виконала свою частину надходжень до бюджету – вперше з початку 2011 року. ДПС вдалося досягти подібного результату завдяки правильному адмініструванню податків на базі аналітичної роботи - без тиску на платників, без безпідставних перевірок, без необґрунтованих штрафів та донарахувань.

Про це повідомив голова ДПС України Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook.

«Вперше з 2011 року з боку податкової виконаний бюджет!.. Без тиску на платників, без купи зайвих і безпідставних перевірок, без необґрунтованих штрафів та донарахувань!» - заявив Сергій Верланов.

«Хочу подякувати усім сумлінним платникам податків та запевнити, що податкова завжди буде йти вам назустріч та будувати дійсно партнерські відносини з повагою та доброзичливістю», - наголосив головний податківець країни і зазначив, що податкова служба прагне стати справжнім сервісом для платників.

За словами голови ДПС, за рік, що минає, надходження до загального фонду державного бюджету склали 457,3 млрд грн – на 17,1% (66,7 млрд грн.) більше, ніж у 2018 році. Крім цього, податкова відшкодувала платникам 151,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що на 15,4% (20,2 млрд грн.) більше, ніж у минулому році. Таким чином, у 2019 році виконання індикативів податковою склало 100,8%, через що бюджет отримає додаткових 3,8 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками 2019 року податкова провела близько 5200 планових перевірок бізнесу. Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6000 юридичних осіб. У ДПС запевняють, що у 2020 році планових перевірок поменшає ще на 20%.