У Moody's кажуть, що підвищення рейтингів Приватбанку обумовлено змінами методології визначення рейтингів банків на ринках

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги Приватбанку, зокрема, довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті з «Саа1» до «В3», прогноз – стабільний.

Про це йдеться в офіційному повідомленні фінустанови.

Зазначається, що 10 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинги Приватбанку.

У Moody's кажуть, що підвищення рейтингів Приватбанку до рівня суверенного рейтингу України обумовлено змінами методології визначення рейтингів банків на ринках, зокрема, найсильніші фінансові установи країни відтепер можуть мати рейтинги, які відповідають чи перевищують суверенний рейтинг.

До слова, Приватбанк списав 38 млрд грн проблемних боргів