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    Економіка та фінанси

    Названо найприбутковіші і збиткові банки України: список

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    <p>За даними НБУ, за дев&rsquo;ять місяців ПриватБанк отримав 22,85 млрд грн чистого прибутку</p> - Названо найприбутковіші і збиткові банки України: список

    За даними НБУ, за дев’ять місяців ПриватБанк отримав 22,85 млрд грн чистого прибутку

    Фото з відкритих джерел

    Найприбутковішим виявився державний Приватбанк

    За підсумками січня-жовтня 2020 року найприбутковішим банком став державний ПриватБанк, а найзбитковішим – державний Укрексімбанк.

    За даними НБУ, за десять місяців ПриватБанк отримав 22,85 млрд грн чистого прибутку, а Укрексімбанк – мінус 3,17 млрд грн.

    Найбільш прибутковими були:

    1. ПриватБанк – 22,853 млрд грн;

    2. Ощадбанк – 4,798 млрд грн;

    3. Райффайзен Банк Аваль – 4,197 млрд грн;

    4. ПУМБ – 2,3 млрд грн;

    5. ОТП Банк – 1,76 млрд грн;

    6. Укрсиббанк – 1,176 млрд грн;

    7. Сітібанк – 1,07 млрд грн;

    8. Креді Агріколь Банк – 817,27 млн грн;

    9. Альфа-Банк – 854,9 млн грн;

    10. Укргазбанк – 725,4 млн грн.

    Найбільш збитковими стали («мінус»):

    1. Укрексімбанк – 3,173 млрд грн;

    2. Промінвестбанк – 671,34 млн грн;

    3. Правекс Банк – 147,5 млн грн;

    4. БТА Банк – 80,82 млн грн;

    5. Юнекс Банк – 28,1 млн грн;

    6. УБРР – 14,7 млн грн;

    7. Оксі Банк – 9,86 млн грн;

    8. АП Банк – 5,73 млн грн;

    9. Банк «Траст-капітал» – 6,2 млн грн;

    10. Банк Форвард – 4,4 млн грн.

    У вересні 2020 року українські банки отримали 4,96 млрд грн прибутку, що на 906 млн грн або 22,26% більше показника того ж періоду торік (4,057 млрд грн).

    За дев’ять місяців прибуток банків склав 37,6 млрд грн, що на 28,6% менше відповідного показника торік (48,35 млрд грн).

    ПриватБанк заробив 21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку банків.

    Також нагадаємо, що Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів. 

    Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів. 

    Теги: Ощадбанк банки Україна Приватбанк
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