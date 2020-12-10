Названо найприбутковіші і збиткові банки України: список

За даними НБУ, за дев’ять місяців ПриватБанк отримав 22,85 млрд грн чистого прибутку

Найприбутковішим виявився державний Приватбанк

За підсумками січня-жовтня 2020 року найприбутковішим банком став державний ПриватБанк, а найзбитковішим – державний Укрексімбанк.

За даними НБУ, за десять місяців ПриватБанк отримав 22,85 млрд грн чистого прибутку, а Укрексімбанк – мінус 3,17 млрд грн.

Найбільш прибутковими були:

1. ПриватБанк – 22,853 млрд грн;



2. Ощадбанк – 4,798 млрд грн;



3. Райффайзен Банк Аваль – 4,197 млрд грн;



4. ПУМБ – 2,3 млрд грн;



5. ОТП Банк – 1,76 млрд грн;



6. Укрсиббанк – 1,176 млрд грн;



7. Сітібанк – 1,07 млрд грн;



8. Креді Агріколь Банк – 817,27 млн грн;



9. Альфа-Банк – 854,9 млн грн;



10. Укргазбанк – 725,4 млн грн.

Найбільш збитковими стали («мінус»):

1. Укрексімбанк – 3,173 млрд грн;



2. Промінвестбанк – 671,34 млн грн;



3. Правекс Банк – 147,5 млн грн;



4. БТА Банк – 80,82 млн грн;



5. Юнекс Банк – 28,1 млн грн;



6. УБРР – 14,7 млн грн;



7. Оксі Банк – 9,86 млн грн;



8. АП Банк – 5,73 млн грн;



9. Банк «Траст-капітал» – 6,2 млн грн;



10. Банк Форвард – 4,4 млн грн.

У вересні 2020 року українські банки отримали 4,96 млрд грн прибутку, що на 906 млн грн або 22,26% більше показника того ж періоду торік (4,057 млрд грн).

За дев’ять місяців прибуток банків склав 37,6 млрд грн, що на 28,6% менше відповідного показника торік (48,35 млрд грн).

ПриватБанк заробив 21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку банків.

Також нагадаємо, що Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.