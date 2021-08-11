Аграрії озвучили свої очікування від нового керівника «Укрзалізниці»

Аграрії не проти підвищення тарифів на перевезення, якщо ці гроші будуть вкладені у розвиток «Укрзалізниці»

На посаду голови Укрзалізниці Кабінет міністрів рекомендував призначити Олександра Камишина – людину, близьку до аграрної сфери. Тому аграрії очікують від компанії покращення сервісу та позитивних змін. Також вони розраховують, що гроші, отримані від підвищення тарифів, будуть використані для оновлення рухомого складу. Про це заявив Президент «Центру аграрної логістики та інфраструктури» Владислав Белах.

«Ми чітко розуміємо, що цьогорічний врожай буде досить великий. Тому б хотілося, щоб залізниця вчасно надавала сервіс, який буде необхідний аграріям. Це, мабуть, головний виклик, який в цьому році буде по аграрному напряму, і безперебійна робота в цей сезон – основне, що вимагається від залізниці. Щоб всі обсяги були вчасно вивезені, щоб була необхідна кількість вагонів, а сама логістика не була проблемною, як було декілька років тому», – пояснив він.

Він також зазначив, що аграрії не проти підвищення тарифів на перевезення, якщо ці гроші будуть вкладені у розвиток компанії.

«Стан залізниці досить плачевний і потребує нагального реформування. І якщо весь ринок і всі вантажовідправники отримають дивіденди з оновлення складу та оновлення інфраструктури – то, я думаю, питання підвищення тарифів нівелюється», – переконаний Белах.

Як відомо, Іван Юрик написав заяву про звільнення з Укрзалізниці. Наглядова рада його заяву підтримала і рекомендувала призначити на його місце Олександра Камишина. Він відомий у аграрних колах як видавець Latifundist Media, а також співвласник кількох аграрних компаній, серед яких холдингова компанія «Грано Груп», Північноукраїнський агропромислова компанія, Ріпкинське ХПП. Кандидатуру Камишина також схвалив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як відомо, Мінінфраструктури нещодавно виступило з ініціативою підвищити тарифи на залізничні вантажні перевезення, а вартість позакласних вантажів привести до рівня першого класу. Через це тарифи для перевізників виростуть на 30%.

У свою чергу в Федерації роботодавців заявили, що Укрзалізниця втратила довіру бізнесу через безкінечне підвищення тарифів, в той час як якість послуг компанії щоразу погіршується. Поверненню цієї довіри не сприяють ні постійні кадрові зміни, ні непрозоре тарифоутворення. Компанії варто розпочати системні зміни, долучивши до цього процесу представників бізнесу та експертного середовища.