Українські електромережі не готові до росту споживання населенням, – економіст

Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно

Суттєві інвестиції в електричні мережі України розпочалися лише в 2021 році і електромережі все ще знаходяться в критичному стані і не можуть гарантувати споживачам безперебійного електропостачання.

Про це повідомив економіст Борис Кушнірук.

«На рівні міських мереж, трансформаторних підстанцій – все знаходиться зараз в критичному стані. Тому що протягом багатьох років ми дуже мало вкладали коштів в оновлення. Нам потрібно справді дуже суттєво замінити всю цю мережу в наступні 5-7 років. І якщо ми цього не зробимо, то кількість аварій і кількість втрат електроенергії буде лише зростати», – повідомив експерт в ефірі телеканалу «Україна24».

Він наголосив, що якщо сьогодні зупинити інвестиції в оновлення мереж, то наслідки для енергосистеми будуть катастрофічні.

«За 10-15 років ми неминуче зіштовхнемося з гострим дефіцитом. Буде збільшувати споживання електроенергії в домогосподарствах, а мережі до цього абсолютно не готові», – додав експерт.

Як повідомлялося, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. В 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.