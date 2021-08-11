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    Економіка та фінанси

    Українські електромережі не готові до росту споживання населенням, – економіст

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    Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року - Українські електромережі не готові до росту споживання населенням, – економіст
    Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року

    Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно

    Суттєві інвестиції в електричні мережі України розпочалися лише в 2021 році і електромережі все ще знаходяться в критичному стані і не можуть гарантувати споживачам безперебійного електропостачання.

    Про це повідомив економіст Борис Кушнірук.

    «На рівні міських мереж, трансформаторних підстанцій – все знаходиться зараз в критичному стані. Тому що протягом багатьох років ми дуже мало вкладали коштів в оновлення. Нам потрібно справді дуже суттєво замінити всю цю мережу в наступні 5-7 років. І якщо ми цього не зробимо, то кількість аварій і кількість втрат електроенергії буде лише зростати», – повідомив експерт в ефірі телеканалу «Україна24».

    Він наголосив, що якщо сьогодні зупинити інвестиції в оновлення мереж, то наслідки для енергосистеми будуть катастрофічні.

    «За 10-15 років ми неминуче зіштовхнемося з гострим дефіцитом. Буде збільшувати споживання електроенергії в домогосподарствах, а мережі до цього абсолютно не готові», – додав експерт.

    Як повідомлялося, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

    Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

    Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

    Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж. В 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.

    Теги: Кабмін НКРЕКП тарифи інвестиції електроенергія уряд
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    Українські електромережі не готові до росту споживання населенням, – економіст