На просування проекту каліфорнійського водневого локомотива виділено $4,5 млн

Інноваційний локомотив буде запобігати викидам 100 тонн вуглекислого газу щорічно

Компанії Southern California Gas (SoCalGas), Sierra Northern Railway і Інститут газових технологій об'єднали зусилля для розробки абсолютно нового двигуна на водневих паливних елементах, який буде встановлюватися на залізничних локомотивах, – повідомляє H2 View.

Проект отримав фінансування $4 млн від Енергетичної комісії Каліфорнії. Крім того, $0,5 млн на просування досліджень виділила компанія SoCalGas.

Для проведення експерименту залізничний перевізник Sierra Northern Railway виведе з експлуатації дизельний маневрений локомотив, і дизельний двигун з високим рівнем викидів замінить водневої системою, яка в даний час знаходиться в стадії розробки.

Передбачається, що новий локомотив за рахунок використання екологічно чистого водню дозволить економити в рік до 40 тис літрів дизельного палива, запобігаючи викиди 100 тонн вуглекислого газу.

«Локомотиви на водневих паливних елементах можуть зіграти значну роль в скороченні забруднення повітря і викидів парникових газів від залізниць. Це дослідження є лише частиною наших зусиль по переходу на чисті види палива в Каліфорнії», – сказав віце-президент SoCalGas з інновацій в області чистої енергії Ніл Навин.