  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    На просування проекту каліфорнійського водневого локомотива виділено $4,5 млн

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Маневрений локомотив залізничної компанії Sierra Northern Railway - На просування проекту каліфорнійського водневого локомотива виділено $4,5 млн

    Маневрений локомотив залізничної компанії Sierra Northern Railway

    Фото: ua.news

    Інноваційний локомотив буде запобігати викидам 100 тонн вуглекислого газу щорічно

    Компанії Southern California Gas (SoCalGas), Sierra Northern Railway і Інститут газових технологій об'єднали зусилля для розробки абсолютно нового двигуна на водневих паливних елементах, який буде встановлюватися на залізничних локомотивах, – повідомляє H2 View.

    Проект отримав фінансування $4 млн від Енергетичної комісії Каліфорнії. Крім того, $0,5 млн на просування досліджень виділила компанія SoCalGas.

    Для проведення експерименту залізничний перевізник Sierra Northern Railway виведе з експлуатації дизельний маневрений локомотив, і дизельний двигун з високим рівнем викидів замінить водневої системою, яка в даний час знаходиться в стадії розробки.

    Передбачається, що новий локомотив за рахунок використання екологічно чистого водню дозволить економити в рік до 40 тис літрів дизельного палива, запобігаючи викиди 100 тонн вуглекислого газу.

    «Локомотиви на водневих паливних елементах можуть зіграти значну роль в скороченні забруднення повітря і викидів парникових газів від залізниць. Це дослідження є лише частиною наших зусиль по переходу на чисті види палива в Каліфорнії», – сказав віце-президент SoCalGas з інновацій в області чистої енергії Ніл Навин.

    Читайте також:

    Теги: США залізниця фінансування водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На просування проекту каліфорнійського водневого локомотива виділено $4,5 млн