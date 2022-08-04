Президент відреагував на блокування фінансової допомоги Україні від ЄС

Наразі 8 млрд євро наразі загальмовані

Президент України Володимир Зеленський заявив, що штучна затримка фінансової допомоги для України - це або злочин, або помилка. Про це він повідомив під час свого відеозвернення.

«Нагадую лідерам деяких країн ЄС, що не можна робити заручниками їх нерішучості чи бюрократизму українських пенсіонерів, переселенців, вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що 8 млрд євро наразі загальмовані.

«І така штучна затримка фінансової допомоги для нашої держави - це або злочин, або помилка. І складно сказати, що з цього гірше в умовах повномасштабної війни. Яка європейська країна відповідальна за це, називати не хочу. Будемо вірити, що це все ж таки помилка і її буде виправлено», – заявив президент України.

Нагадаємо, Федеративна Республіка Німеччина блокує надання Україні 8 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина блокує пакет допомоги в розмірі €9 млрд, який є основною формою підтримки Євросоюзом України.

За даними Corriere della Sera, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер незадоволений тим, що Брюссель вдається до схеми фінансування України коштом загальноєвропейського боргу.

Нагадаємо, вчора 1 серпня, на рахунок Нацбанку надійшла перша половина мільярдного траншу допомоги від Європейського союзу. Завтра очікується друга частина допомоги.