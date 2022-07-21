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    Думки вголос

    Фінальний акорд в економічній війні проти РФ

    Росія ризикує в найближчий час стати країною-ізгоєм - Фінальний акорд в економічній війні проти РФ
    Росія ризикує в найближчий час стати країною-ізгоєм
    фото з відкритих джерел

    Навіть найбільші прихильники Путіна бояться визнання Росії, як спонсора тероризму

    Я так розумію, питання визнання Росії державою-спонсором тероризму концептуально вже вирішене США, а підготовка документального закріплення цього статусу, який назавжди відкине агресора в добу рахівниць та господарського мила, вже триває.

    Впевнений, сьогоднішня істерика Лаврова була існпірована, крім постачань нових «хаймарсів», ще й цим. Повернутися у 85-й рік бояться навіть найзатятіші російські імперіалісти, незалежно від посади і розміру статків.

    Наша держава грає в цьому процесі одну з головних ролей. Відповідні міжнародні документи готує ОП, доказову базу – правоохоронні органи, матеріали на персональні санкції – НАЗК. Очільник ОП Єрмак в інтерв'ю НВ озвучив порядок цифр по санкціях – йдеться про декілька тисяч російських бізнесменів. Тобто йдеться взагалі про весь більш-менш помітний російський бізнес, і це цілком логічно, адже саме він формує фінансову базу для військової агресії.

    Визнання Росії державою-спонсором тероризму – це фінальний акорд в економічній війні проти неї. Після цього ніхто в світі не матиме з нею фінансових відносин, оскільки це автоматично означатиме набуття статусу спільника в терористичній діяльності з усіма прикрими наслідками.

    Співпрацюєш з російським банком – попрощайся з банком, продав автівку російській фірмі – тюрма, продав чип – тюрма надовго, продав зброю – тюрма назавжди.

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    Джерело: блог Сергія Іванова

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    Теги: ЄС росія США санкції Іран війна бізнес держава Україна окупація #stoprussia
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    Фінальний акорд в економічній війні проти РФ