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ЄС припинить фінансовий нагляд за Грецією, який тривав 12 років

Дар‘я Липська
glavcom.ua
ЄС припинить фінансовий нагляд за Грецією, який тривав 12 років
фото з відкритих джерел

Вихід Греції з-під посиленого нагляду означатиме більше ступенів свободи в реалізації економічної політики

З 20 серпня Греція вийде з так званої системи посиленого спостереження Євросоюзу, це дасть країні більше свободи у власній економічній політиці. Про це заявив міністр фінансів Греції Христос Стайкурас, передає Reuters.

«Після 12 років ... важкий розділ для нашої країни підходить до завершення. Греція повертається до європейської нормальності і більше не буде винятком у єврозоні», – сказав він.

За словами Стайкураса, Афіни виконали більшість політичних зобов’язань і реформ, які вони обіцяли, і їхній вихід із рамок 20 серпня було підтверджено листом від віцепрезидента Комісії ЄС Валдіса Домбровскіса та єврокомісара Паоло Джентілоні.

Вихід Греції з-під посиленого нагляду означатиме більше ступенів свободи в реалізації економічної політики та наблизить мету країни повернути статус «інвестиційного рівня».

Після виходу з програми допомоги у 2018 році Греція покладалася виключно на ринки для своїх фінансових потреб. Рамки нагляду були застосовані аби забезпечити продовження вжиття заходів для усунення потенційних джерел економічних труднощів і структурних реформ для підтримки сталого економічного зростання.

Теги: Греція Європа економіка

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