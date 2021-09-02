Активісти: фірма Авакова не платить багатомільйонний кредит за віллу в Італії

У 2018 році журналісти опублікували інформацію про те, що італійська компанія Авакова Avitalia стала власницею будинку площею понад 500 квадратних метрів

Компанія, яка згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит у розмірі €3,2 млн на 10 років

Італійська компанія ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова не сплачує кредит у €3,2 млн в Італії. Про це повідомляє «Центр протидії корупції» з посиланням аналіз аудиторського звіту з Італійського реєстру компаній.

У лютому 2018 року журналісти «Наших грошей опублікували новину про те, що італійська компанія Авакова Avitalia, стала власницею будинку площею понад 500 квадратних метрів. Колишній міністр тоді заявляв: «Це один із туристичних бізнес-проєктів, яким займається дружина в Італії, у рамках роботи в італійській компанії. Йдеться про приміщення під міні-готель, придбане за кредитні кошти і за участю коштів капіталу компанії «Авіталія».

Відповідно до даних аудиторського звіту за 2020 рік вартість даного будинку з землею складає €3,5 млн.

«Центр протидії корупції» вказує, що згідно з аудиторським звітом з Італійського реєстру, для придбання даної нерухомості компанія, яка згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит у розмірі €3,2 млн на 10 років.

За умовами кредиту, його виплата мала початись від 30 червня 2018 і кожні шість місяців фірма Авакова мала б вносити певні кошти для погашення. Проте, відповідно до фінансової звітності компанії, станом на 31 грудня 2020 виплата ні кредиту, ні відсотків навіть не почалася.

Своєю чергою, з фінансової звітності компанії невідомо, хто став кредитором італійських фірм Авакова.

«Водночас, факт непогашення такого кредиту може свідчити про отримання неправомірної вигоди міністром. Наприклад, у формі отримання кредиту компанією, бенефіціаром якої він був», – резюмують антикорупціонери.