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    Активісти: фірма Авакова не платить багатомільйонний кредит за віллу в Італії

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    У 2018 році журналісти опублікували&nbsp;інформацію про те, що італійська компанія Авакова Avitalia стала власницею будинку площею понад 500 квадратних метрів - Активісти: фірма Авакова не платить багатомільйонний кредит за віллу в Італії
    У 2018 році журналісти опублікували інформацію про те, що італійська компанія Авакова Avitalia стала власницею будинку площею понад 500 квадратних метрів
    Скріншот з Google-карти

    Компанія, яка згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит у розмірі €3,2 млн на 10 років

    Італійська компанія ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова не сплачує кредит у €3,2 млн в Італії. Про це повідомляє «Центр протидії корупції» з посиланням аналіз аудиторського звіту з Італійського реєстру компаній.

    У лютому 2018 року журналісти «Наших грошей опублікували новину про те, що італійська компанія Авакова Avitalia, стала власницею будинку площею понад 500 квадратних метрів. Колишній міністр тоді заявляв: «Це один із туристичних бізнес-проєктів, яким займається дружина в Італії, у рамках роботи в італійській компанії. Йдеться про приміщення під міні-готель, придбане за кредитні кошти і за участю коштів капіталу компанії «Авіталія».

    Відповідно до даних аудиторського звіту за 2020 рік вартість даного будинку з землею складає €3,5 млн.

    «Центр протидії корупції» вказує, що згідно з аудиторським звітом з Італійського реєстру, для придбання даної нерухомості компанія, яка згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит у розмірі €3,2 млн на 10 років.

    За умовами кредиту, його виплата мала початись від 30 червня 2018 і кожні шість місяців фірма Авакова мала б вносити певні кошти для погашення. Проте, відповідно до фінансової звітності компанії, станом на 31 грудня 2020 виплата ні кредиту, ні відсотків навіть не почалася.

    Своєю чергою, з фінансової звітності компанії невідомо, хто став кредитором італійських фірм Авакова.

    «Водночас, факт непогашення такого кредиту може свідчити про отримання неправомірної вигоди міністром. Наприклад, у формі отримання кредиту компанією, бенефіціаром якої він був», – резюмують антикорупціонери.

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    Теги: кредит Арсен Аваков нерухомість гроші Італія активісти фінанси
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    Активісти: фірма Авакова не платить багатомільйонний кредит за віллу в Італії