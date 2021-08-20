Міліцейський генерал дав оцінку епосі Авакова в МВС

«В Офісі президента є кому давати вказівки, а от кому виконувати – немає»

Ексміністру Арсену Авакову вдалося багато речей об’єднати в одному міністерстві. Наразі воно виконує такі ж функції, як і в усіх європейських країнах. Про це у розмові з «Главкомом» розповів генерал-лейтенант міліції, екснардеп та колишній голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій Геннадій Москаль.

Москаль вважає, що в Офісі президента є кому давати вказівки, а от кому виконувати – немає. «Всі ці «слуги» недолугі кричать, що вони зруйнують монстра, якого створив Аваков. Але Аваков створив монстра за європейською аналогією. Прикордонники в більшості країн Євросоюзу є в підпорядкуванні МВС, надзвичайні ситуації, міграційна служба – також. Зеленський дуже хоче під себе Нацгвардію, бо вона укомплектована військовослужбовцями, а він є Головнокомандувачем. Але це – військове формування, яке має особливий правоохоронний статус. Сьогодні ж вже нема «Беркуту», і його фактично замінює Нацгвардія. Охорона мітингів, демонстрацій, Верховної Ради, атомних станцій, посольств – це ж все її прерогатива. Якщо Зеленський хоче взяти на себе відповідальність за розгін протестних акцій, під час яких, не дай Боже, хтось буде травмований чи загине, хай бере. Сьогодні в Офісі президента є кому давати вказівки, а от кому виконувати – немає», – сказав він.

Москаль вважає, що Авакову варто віддати належне, бо йому вдалося багато речей об’єднати в одному міністерстві.

«Воно виконує такі ж функції, як і в усіх європейських країнах, але там ніхто не кричить про те, що створили монстра. В цій системі не треба робити якихось різких кроків, які можуть просто розбалансувати всю правоохоронну систему. Але у Зеленського головну задачу бачать в тому, аби навколо були їхні перевірені люди. Хоча той же Монастирський не є його людиною з «95-го кварталу». Він, скоріше, є людиною першого віцеспікера Руслана Стефанчука – вони обидва викладали в Хмельницькому університеті управління та права. Але, мабуть, поклявся на вірність. Тут питання – кого новий міністр підбере в команду. Є дві посади, які, на мою думку, давно треба було об’єднати в одну особу, – перший заступник міністра та керівник Національної поліції. Вони виконують, по суті, одні й ті ж функції – охорону громадського порядку», – пояснив він.

Нинішній очільник МВС Денис Монастирський, на переконання Москаля, буде чітким виконавцем волі Зеленського.

«Він вже призначив заступником свого керівника апарату в парламентському комітеті (Дениса Драп’ятого), а інший новопризначений заступник Мері Акопян раніше як займалася в міністерстві міжнародною тематикою, так і далі буде нею займатися. Але найголовніші призначення – ще попереду», – переконаний Москаль.

Нагадаємо, Геннадій Москаль із 1975 року почав працювати в органах внутрішніх справ. За цей час він зробив кар'єру від інспектора до заступника міністра внутрішніх справ України, генерала-лейтенанта міліції.