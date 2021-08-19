«Нахрєн с пляжу». Москаль розказав, як Банкова поводиться з людьми Авакова

Ексголова Закарапатської ОДА вважає, що після відставки Аваков вже нічого контролювати не буде

«Монастирський хотів зберегти Геращенка, але Зеленський та Єрмак сказали: нахрєн с пляжу»

Останні чистки в силових структурах напряму пов’язані зі ставленням до них голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій.

«Просто це не люди голови Офісу президента Єрмака, а той не визнає людей, яких він особисто не рекомендував на ці посади. От і вся розгадка», – пояснив Москаль.

Він не згоден з думкою оточення ексміністра внутрішніх справ Авакова, яке роками повторювало що у разі його звільнення небо впаде на землю.

«Окрім Авакова, який був публічною людиною, серед його заступників, які пішли, я не бачу таких, за відсутності яких щось може кудись впасти», – сказав Москаль.

Ексголова Закарпатської ОДА вважає, що після відставки Аваков вже нічого контролювати не буде.

«Серед його заступників нема вже нікого, а ті люди, що прийшли за рекомендацією нового міністра Дениса Монастирського, взагалі до органів внутрішніх справ чи до поліції стосунку не мають. Це такі собі технічні працівники. Єдине, від кого щось буде залежати, це від нового першого заступника, який за функціональними обов’язками відповідав за боротьбу зі злочинністю і охорону громадського порядку, та хто буде керівником Нацполіції. Поки Нацполіцію очолює Ігор Клименко, але він більше психолог та кадровик, і злодіїв бачив хіба що у фільмі «Місто зустрічі змінити не можна». Тому плакати там особливо нема за ким і на боротьбу зі злочинністю ці відставки точно не вплинуть», – пояснив Москаль.

Він також прокоментував думку, що призначення міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського було компромісним варіантом.

«Та ні. Антон Геращенко, коли був депутатом Верховної Ради, набирав в помічники тих, хто може писати законопроєкти. За законом, депутат може мати 40 помічників, з яких чотири оплачує Верховна Рада, а всі інші – позаштатні, яких набирають для тих чи інших проєктів. От вбийте мене, я сам не пам’ятаю, хто у мене були позаштатними помічниками. Але вони тепер дзвонять і жаліються, що через їхню роботу зі мною їх зараз не бере до себе «Зе-команда». От там якраз все пам’ятають. Наскільки я знаю, Монастирський хотів зберегти Геращенка, але команда Зеленського та Єрмака сказала: нахрєн с пляжу», – пояснив Москаль.

До слова, лише 10% українців переконані, що нинішній очільник МВС Монастирський працюватиме краще за свого попередника Авакова.