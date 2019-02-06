На паркані вілли Авакова в Італії розвісили фото активістів зі «списку Гандзюк»



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На паркані вілли з’явились прізвища 40 активістів, на яких за останній рік було здійснено напади Фото: «Речовий доказ»

Акцію проходила в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео

Активісти обвішали паркан вілли глави МВС Арсена Авакова в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео у регіоні Лаціо фотографіями вбитих та побитих українських активістів.

Відповідну акцію провели учасники організації «Речовий доказ».

Зазначається, що на паркан розкішного маєтку Авакова нанесли його «досягнення» за час каденції: портрети та дати народження і смерті Катерини Гандзюк, Олександра Музичка, Павла Шеремета та Ірини Ноздровської.

Також там з’явились прізвища 40 активістів, на яких за останній рік було здійснено напади.

«40 фотографій постраждалих активістів зі списку Катерини Гандзюк також нагадали міністру про те, що завдяки свавіллю та умисній бездіяльності системи Нацполіції в Україні проти громадських активістів розгорнувся справжній терор», - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков придбав у 2017 році 26-кімнатну віллу в Італії, на узбережжі Середземного моря.