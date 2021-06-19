Податкова амністія 2021 року: чи доведеться всім сплатити 5% своїх заощаджень

Податкова амністія, це звільнення від відповідальності за несплату податків в обмін на добровільне декларування

Податкова амністія розпочнеться 1 вересня 2020 року та триватиме рік

В Україні прийняли закон про податкову амністію. Ідея в тому, щоб українці задекларували свої неоподатковані доходи і далі жили по-білому.

Як це працюватиме на практиці, розбиралася «Економіка24».

Що потрібно знати про податкову амністію

Податкова амністія, прийнята законопроєктом №5153, – це звільнення від відповідальності за несплату податків в обмін на добровільне декларування.

Тобто, якщо весь час ваша зарплата була «біла», тобто повністю офіційна і ви при цьому не отримували гроші «в конверті», то вам нема що декларувати. Проте, якщо частину доходу ви таки отримували «в конверті» або купили товар, нерухомість, машину чи техніку за неоподатковані доходи, то податкова амністія саме для вас.

Чи обов’язкова вона для кожного українця

Податкова амністія, яка розпочнеться 1 вересня 2020 року та триватиме рік, є добровільною. Тобто стосується лише українців, які уникали сплати податків у будь-який спосіб: працювали неофіційно чи отримували зарплату у конверті.

Проте слід розуміти, що люди, які не подали декларацію, вважатимуться такими, що не мають майна чи активів, з яких не сплатили податків. А, якщо таки мають, то у майбутньому вони можуть стикнутися із труднощами використати ці гроші на купівлю будинку, автомобіля чи навіть путівки на море.

Скористаєшся такою допомогою держави, зможеш використовувати свої гроші і уникнути в майбутньому відповідальності. Не скористаєшся, потім пояснюватимеш, звідки в тебе гроші, якщо держава запровадить якісь додаткові норми,

– заявив голова профільного комітету Данило Гетманцев.

Що потрібно декларувати

Потрібно декларувати неоподатковані активи, які набули до 2021 року, зокрема:

валютні цінності;

нерухомість;

рухоме майно, в тому числі об’єкти мистецтва;

частки в юридичних особах;

цінні папери;

права на отримання прибутку при відсутності корпоративних прав;

інше (банківські метали і все, що приносить або може приносити дохід).

А от готівку декларувати не можна. Для цього потрібно віднести її у будь-який банк та покласти на рахунок.

Зверніть увагу, що при добровільному декларуванню джерела надходження вказувати не потрібно.

На що не розповсюджується податкова амністія

незаконно отримані гроші – кримінальні справи, пов’язаних з відмиванням грошей, торгівлею людьми, наркотиками;

активи на території Росії;

крадіжки;

хабарі.

Який податок доведеться сплатити

Податок на доходи фізичних осіб в Україні – 18% плюс 1,5% військового збору. Це те, що сплачували українці, які жили по-білому. Для тих, хто уникав сплати податків, пропонують такі ставки в рамках одноразової податкової амністії:

5% на валютні цінності та активи, розміщених на рахунках у банках в Україні;

9%, якщо ці активи за кордоном.

При цьому ставка суттєво зменшується – до 2,5%, – якщо задекларовані доходи вкласти в державні облігації України у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Цей збір можна сплатити одним платежем протягом місяця після декларування або ж розбити на 3 платежі протягом 3 років. Але в такому випадку ставка вища.

Зазначимо, що ОВДП (облігація внутрішньодержавної позики) є гарантованими державою. На відміну від депозитів, дохід з них не оподатковується. На останньому аукціоні ОВДП Мінфін виставив цінні папери з дохідністю 11 – 12% річних.

Для чого податкова амністія

Перша ціль – детінізація економіки. За даними сайту Ціна Держави, 40% економіки України – в тіні. Від цього страждають усі: держава через недоотримання доходів, чесний бізнес, який не може конкурувати з тіньовим бізнесом і звичайні українці. Тож податкова амністія в теорії цю частку може зменшити.

Друга ціль – це наповнення бюджету. Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» заявив, що на руках у населення 50 мільярдів доларів, які вони можуть легалізувати. Безперечно не всі українці кинуться декларувати свої доходи, але очікують залучити 1 мільярд доларів в результаті податкової амністії. Для порівняння, у бюджеті-2021 року закладені доходи на рівні 1,08 трильйона гривень. З них 1 мільярд доларів – це 2,5%, що є вагомою часткою.

Податкова амністія – не винахід України. До неї свого часу вдавалися як розвинені держави, так і ті, що розвиваються. Український варіант розробляють на основі свіжих прикладів з Індонезії та Аргентини.