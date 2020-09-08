Аналітик закликав нафтові країни готуватися до гіршого



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Аналітик закликав нафтові країни готуватися до гіршого

Очікувати подальшого відновлення попиту, а разом з ним і ціни на нафту, не варто

Аналітик нафтового ринку Джуліан Лі закликав нафтові країни готуватися до гіршого. На його думку, очікувати подальшого відновлення попиту, а разом з ним і ціни, не варто.

Причин для зупинки зростання попиту кілька. Головна пов'язана з тим, що багато учасників угоди ОПЕК + перестали повною мірою виконувати його умови і скорочувати видобуток в необхідних обсягах. Через це пропозиція значно перевищує поточний рівень попиту.

По-друге, на ринку як і раніше достатня кількість запасів нафти, яка в поточних умовах неповного відновлення світової економіки від наслідків пандемії коронавірусу залишається незатребуваною.

Окремо аналітик виділяє ситуацію в Індії, де попит на нафту і нафтопродукти, головним чином бензин, продовжує залишатися низьким. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року в липні і серпні було зафіксовано спад на 20 відсотків.

Чи не єдиною світлою плямою Лі називає стан справ в Китаї, який в останні роки є головним світовим споживачем нафти і нафтопродуктів. У липні споживання в країні виросло на 19,5 відсотка в річному вираженні, а пасажиропотік найбільших національних авіакомпаній збільшився на 25 відсотків у порівнянні з червнем.

При цьому Китай також володіє істотними запасами нафти. Місцеві нафтопереробні заводи (НПЗ) і трейдери, скориставшись періодом низьких цін навесні, накопичили достатньо палива. Так, в танкерах біля берегів провінції Шаньдун знаходиться близько 50 мільйонів барелів сирої нафти.

Вільні нафтопереробні потужності є і в інших країнах і регіонах. У США ще до руйнівного урагану Лаура завантаження НПЗ в середньому становила лише 81 відсоток проти 95 відсотків роком раніше. Такий стан справ свідчить про низький попит на готові нафтопродукти, з якими зіткнулися НПЗ. Найближчим часом не варто очікувати виправлення ситуації, а значить, і істотного зростання цін, зазначив економіст.

Нагадаємо, 31 серпня ціни на нафту зросли до максимуму за останні п'ять місяців.