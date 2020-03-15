Аналітики прогнозують подальше різке зростання курсу долара



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За останній тиждень курс виріс приблизно на 5% і зростання продовжиться

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4-26,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн», – сказав він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 4,5-6,7%.

Так, з п’ятниці по п’ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,74 до 25,86 грн (+4,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час зросли з 24,98/25,01 до 26,16/26,19 (+4,7%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,64/24,95 до 26,01/26,62 (+5,5%/+6,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 1,2% до 2,3% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

№№№Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.

Аналітики відзначають, що повномасштабна фінансова криза через коронавірус призвела до девальвації валют країн, що розвиваються При цьому в зростанні курсу долара до гривні, яке спостерігалося протягом останнього тижня, немає нічого специфічного, пов’язаного саме з гривнею або з українською економікою.

Як повідомлялося, плавні коливання курсу відразу після довгих вихідних змінилися різким подорожчанням долара, в результаті за три дні готівкова гривня втратила майже 7% вартості, в грошах це 1,7 грн на кожному доларі. Курс впав до 26 грн/долар і більше, востаннє гривня так дешево коштувала 8 місяців тому. Експерти кажуть, що незабаром буде по 27 гривень за долар.

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