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    Події в Україні

    Відео тижня. Знезараження «коронавірусної» церкви у Радомишлі

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    Під час проведення процедур&nbsp;зі&nbsp;знезараження рятувальники були одягнені в засоби біологічного захисту - Відео тижня. Знезараження «коронавірусної» церкви у Радомишлі
    Під час проведення процедур зі знезараження рятувальники були одягнені в засоби біологічного захисту
    Фото ДСНС

    У цій церкві молилась жінка, що першою померла від коронавірусу

    У Радомишлі Житомирської області, де померла від китайського коронавірусу перша людина в Україні, здійснюють заходи зі знезараження місцевої церкви і автовокзалу. Про це повідомляє прес–служба ДСНС.

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    Відео тижня. Знезараження «коронавірусної» церкви у Радомишлі
    Відео тижня. Знезараження «коронавірусної» церкви у Радомишлі
    Відео тижня. Знезараження «коронавірусної» церкви у Радомишлі

    Відзначається, що під час проведення процедур зі знезараження рятувальники були одягнені в засоби біологічного захисту.

    «Зокрема, проведено знезараження автовокзалу і церкви в м Радомишль», – йдеться в повідомленні.

    Також відео дезінфекції в місті опублікував на своїй сторінці в Facebook голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

    «На кадрах видно, як проводилося знезараження автовокзалу в Радомишлі і церкви, яка знаходиться по Великій Житомирській, 136», – написав він.

    Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

    На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

    Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

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