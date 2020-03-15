Відео тижня. Знезараження «коронавірусної» церкви у Радомишлі



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Під час проведення процедур зі знезараження рятувальники були одягнені в засоби біологічного захисту Фото ДСНС

У цій церкві молилась жінка, що першою померла від коронавірусу

У Радомишлі Житомирської області, де померла від китайського коронавірусу перша людина в Україні, здійснюють заходи зі знезараження місцевої церкви і автовокзалу. Про це повідомляє прес–служба ДСНС.

Відзначається, що під час проведення процедур зі знезараження рятувальники були одягнені в засоби біологічного захисту.

«Зокрема, проведено знезараження автовокзалу і церкви в м Радомишль», – йдеться в повідомленні.

Також відео дезінфекції в місті опублікував на своїй сторінці в Facebook голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

«На кадрах видно, як проводилося знезараження автовокзалу в Радомишлі і церкви, яка знаходиться по Великій Житомирській, 136», – написав він.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

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