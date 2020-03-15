Ще дві країни зафіксували перші випадки зараження коронавірусом



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Хворі прибули з Парижа і Мілана

Перші випадки зараження коронавірусом Covid-19 зафіксували в Республіці Конго та Центральній Африканській Республіці (ЦАР). Про це повідомляє Reuters.

В Конго захворювання виявили у 50-річного чоловіка, який прибув з Парижа 1 березня. Стан пацієнта оцінюється як стабільний. Дружина і дочка хворого були від нього ізольовані.

У ЦАР коронавірус виявили у 74-річного чоловіка, який 8 березня в аеропорт Бангі Мпоко з Мілана. Перші симптоми захворювання у нього почали виявлятися 8 березня, проте до медиків він не звертався аж до 13 березня. Даних про стан здоров’я хворого немає.

10 березня про перший випадок коронавірусу повідомили в Демократичній Республіці Конго. Інфікований є громадянином Бельгії.

В той же день коронавірус виявили в Туреччині. Перший випадок зараження був виявлений у чоловіка, який нещодавно повернувся з поїздки в Європу.

Нагадаємо, Україна обмежить пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

Рішення польського уряду про закриття всіх державних кордонів і заборону в’їзду в країну іноземцям вступило в силу. Особливий режим буде функціонувати до 24 березня, але влада республіки відразу ж передбачила можливість його продовження на 20 днів.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

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