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    Економіка та фінанси

    Apple відмовилась будувати дата-центр в Ірландії

    • Сьогодні, 19:16
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    Вартість потенційного дата-центру складала €850 млн

    Корпорація Apple відмовилася від раніше оголошених планів побудувати дата-центр в Ірландії вартістю €850 млн, повідомляє Reuters з посиланням на заяву Apple.

    Причиною названо «затримки в процесі схвалень, які загальмували проект на термін понад три роки».

    Про наміри побудувати такий комплекс в ірландському селищі Атенрай Apple оголосила в 2015 році.

    Незважаючи на численні скарги, суд відмовився порушувати справу проти корпорації, зазначивши, що ніякої загрози екології від будівництва центру немає.

    Раніше повідомлялося, що керівник компанії Apple Тім Кук зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, щоб обговорити загрозу для американського бізнесу, яку несе загострення торговельних відносин між США та Китаєм.

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