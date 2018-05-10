Apple відмовилась будувати дата-центр в Ірландії

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Вартість потенційного дата-центру складала €850 млн

Корпорація Apple відмовилася від раніше оголошених планів побудувати дата-центр в Ірландії вартістю €850 млн, повідомляє Reuters з посиланням на заяву Apple.

Причиною названо «затримки в процесі схвалень, які загальмували проект на термін понад три роки».

Про наміри побудувати такий комплекс в ірландському селищі Атенрай Apple оголосила в 2015 році.

Незважаючи на численні скарги, суд відмовився порушувати справу проти корпорації, зазначивши, що ніякої загрози екології від будівництва центру немає.

Раніше повідомлялося, що керівник компанії Apple Тім Кук зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, щоб обговорити загрозу для американського бізнесу, яку несе загострення торговельних відносин між США та Китаєм.