За сценарію збільшення дозволеної частки експорту до 30% приватного видобутку валютна виручка за експортний сезон може становити близько €0,8 млрд.

Такий сценарій розрахувало Delo.ua, виходячи з обсягів приватного видобутку, дев’ятимісячного експортного сезону та жовтневої ціни продажу українського газу. За оцінкою видання, така квота дала б можливість експортувати близько 0,95 млрд кубометрів за сезон.

При цьому в матеріалі зазначається, що межею для збільшення експорту є не пропускна спроможність газогонів і не відсутність покупців, а насамперед внутрішній газовий баланс України. За нинішнього профіциту саме 30% квота майже повністю вирівнювала б комерційний сегмент.

Михайло Свищо допускає, що після завершення зими уряд може повернутися до цього питання, якщо запаси залишатимуться високими, видобуток – стабільним, а споживання – зниженим.

«Уряд, можливо, розглядатиме підвищення відсотка дозволеного експорту», – зазначив Свищо.

Раніше в Асоціації газовидобувних компаній України повідомляли, що за понад місяць роботи механізму приватні компанії реалізували на експорт 83 млн кубометрів газу на загальну суму 3,4 млрд грн, або понад €68 млн валютної виручки.