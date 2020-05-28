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    Економіка та фінанси

    Авіакомпанія МАУ через карантин скоротила 900 співробітників

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    Перевізник на початку відновлення польотів планує задіяти 14 літаків з подальшим збільшення до 28 повітряних суден - Авіакомпанія МАУ через карантин скоротила 900 співробітників
    Перевізник на початку відновлення польотів планує задіяти 14 літаків з подальшим збільшення до 28 повітряних суден

    МАУ прогнозує, що після відновлення польотів, пасажиропотік авіакомпанії скоротиться приблизно на 46% - до 1,9 млн пасажирів у порівнянні з початком 2020 року

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заявила, що через істотне зниження обсягів діяльності у зв'язку з карантинними обмеженнями скоротила 900 співробітників. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «У зв'язку з запровадженням 17 березня обмежувальних заходів на регулярні пасажирські авіаперевезення, робота МАУ була практично зупинена. Наразі менеджмент компанії вживає всіх можливих заходів зі скорочення витрат і генерування доходів від разових рейсів. Наша мета - зберегти компанію і ключовий персонал, зокрема - льотний. На превеликий жаль, істотне зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ», - заявив президент МАУ Євгеній Дихне.

    У компанії додали, що готуються до реалізації бізнес-стратегії, спрямованої на відновлення польотів.

    Зазначається, що плани розраховані з урахуванням оптимістичного сценарію щодо зняття обмежень на вільний виїзд/в'їзд з/до Україні з 15 червня 2020 року як українців, так і іноземців.

    «МАУ прогнозує, що після відновлення операційної діяльності пасажиропотік авіакомпанії скоротиться приблизно на 46% - до 1,9 млн пасажирів (з яких 0,986 млн вже перевезено з початку 2020-го до локдауну)», - йдеться у повідомленні.

    До квітня 2021 року - на початковому етапі рестарту - МАУ планує виконувати міжнародні середньомагістральні point-to-point рейси, здатні демонструвати високе завантаження без підтримки транзиту, а також відновити внутрішні рейси.

    «На другому етапі - після нормалізації трафіку - відновити мінімальну міжнародну мережу. Виконання далекомагістральних рейсів можливе після організації ключових фідерних маршрутів - орієнтовно з квітня 2021-го», - додали у компанії.

    Перевізник на початку відновлення польотів планує задіяти 14 літаків з подальшим збільшення до 28 повітряних суден.

    До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

    Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

    З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

    МАУ скасувала продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня.

     

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