Банк помилково виплатив своїм клієнтам $175 млн на Різдво

Несподівані виплати отримали близько 75 тис. осіб у всьому світі, у яких відкритий рахунок у банку

Близько 75 тис. платіжних трансакцій було помилково проведено двічі

Банк Santanderd помилково виплатив близько $175 млн своїм клієнтам на Різдво, повідомляє Daily Mail.

Наразі банк намагається повернути гроші назад.

За інформацією ЗМІ, несподівані виплати отримали близько 75 тис. осіб у всьому світі, у яких відкритий рахунок у банку.

Після помилки банк Santander намагається повернути гроші назад, але ситуацію ускладнює те, що багато клієнтів користуються послугами інших банків та перевели частину коштів на різні карти.

Повідомляється, що Santander звернувся за допомогою до інших банків і безпосередньо до клієнтів, але поки що невідомо, чи принесе це потрібний результат.

Також відомо, що витрачені гроші були із резервного фонду компанії.

Як відомо, українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді.

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