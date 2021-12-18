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    Економіка та фінанси

    Нацбанк розповів, як працюватимуть банки на новорічні свята

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    30 грудня стане останнім повноцінним банківським днем року - Нацбанк розповів, як працюватимуть банки на новорічні свята
    30 грудня стане останнім повноцінним банківським днем року
    фото з відкритих джерел

    НБУ визначив графік роботи банків на новорічні та майбутні свята

    Національний банк оприлюднив графік роботи банків та СЕП (система електронних платежів) у новорічні дні. Про це повідомляє сайт регулятора.

    30 грудня стане останнім повноцінним банківським днем року – будуть відкриті і працюватимуть відділення банків, проводитимуться угоди на валютному міжбанку та «день в день» проходитимуть платежі фізичних та юросіб між банками.

    30 грудня

    СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ та інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.

    31 грудня

    До 13:00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі між учасниками СЕП, НБУ та органами Державної казначейської служби.

    Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, визначених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00.

    01 січня

    Банківський день у СЕП починається о 9:00 з датою банківського дня 04 січня 2022 року.

    01−03 січня

    Учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюються датою банківського дня 04 січня 2022 року.

    У цей період Депозитарій НБУ не працює, а банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі.

    04−06 січня

    СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

    Яким буде курс валют

    У період з 31 грудня 2021 року до 04 січня 2022 року діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, розрахована Національним банком 30 грудня 2021 року.

    07−09 січня

    Міжбанківські перекази через СЕП здійснюються датою банківського дня 10 січня 2022 року.

    01−03 та 07−09 січня 2022 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції. Водночас банки в цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

    Теги: Національний банк курс валют банк свята новорічні свята НБУ
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    Нацбанк розповів, як працюватимуть банки на новорічні свята