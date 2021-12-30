  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Вихідні у січні 2022: скільки відпочиватимуть українці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У січні 2022 року українці відпочиватимуть 12 днів - Вихідні у січні 2022: скільки відпочиватимуть українці
    У січні 2022 року українці відпочиватимуть 12 днів
    фото з відкритих джрел

    У перший тиждень 2022 року українці відпочиватимуть три дні поспіль

    У січні 2022 року на українців чекатиме одразу два періоди довгих вихідних – через святкування Нового року та Різдва.

    Новий рік, 1 січня, Україна разом с рештою світу святкує в суботу. Через це вихідний день буде автоматично перенесено на понеділок, 3 січня (відповідно до Кодексу законів про працю).

    Тож у перший тиждень 2022 року українці відпочиватимуть три дні поспіль: 1, 2 і 3 січня (субота, неділя, понеділок).

    А 7 січня Православна церква України, а також українські греко-католики святкують Різдво Христове. Це п’ятниця, яка відтак буде в Україні вихідним днем. Тому ще три вихідних поспіль припадають на 7, 8 і 9 січня 2022 року (п’ятниця, субота, неділя).

    Решта вихідних у перший місяць 2022 року будуть звичайними календарними:

    • 15−16 січня,
    • 22−23 січня,
    • 29−30 січня.

    Т. зв. Старий Новий рік (ніч з 13 на 14 грудня) не є вихідним.

    Отже, загалом у січні 2022 року в Україні буде 12 вихідних днів: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 число. Решта 19 січневих днів – робочі.

    Як повідомлялося, у новорічну ніч у Києві ціна на таксі зросте на 25-50%.

    Теги: вихідні свята українці православна церква новорічні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вихідні у січні 2022: скільки відпочиватимуть українці