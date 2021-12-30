Вихідні у січні 2022: скільки відпочиватимуть українці

У січні 2022 року українці відпочиватимуть 12 днів

У перший тиждень 2022 року українці відпочиватимуть три дні поспіль

У січні 2022 року на українців чекатиме одразу два періоди довгих вихідних – через святкування Нового року та Різдва.

Новий рік, 1 січня, Україна разом с рештою світу святкує в суботу. Через це вихідний день буде автоматично перенесено на понеділок, 3 січня (відповідно до Кодексу законів про працю).

Тож у перший тиждень 2022 року українці відпочиватимуть три дні поспіль: 1, 2 і 3 січня (субота, неділя, понеділок).

А 7 січня Православна церква України, а також українські греко-католики святкують Різдво Христове. Це п’ятниця, яка відтак буде в Україні вихідним днем. Тому ще три вихідних поспіль припадають на 7, 8 і 9 січня 2022 року (п’ятниця, субота, неділя).

Решта вихідних у перший місяць 2022 року будуть звичайними календарними:

15−16 січня,

22−23 січня,

29−30 січня.

Т. зв. Старий Новий рік (ніч з 13 на 14 грудня) не є вихідним.

Отже, загалом у січні 2022 року в Україні буде 12 вихідних днів: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 число. Решта 19 січневих днів – робочі.

Як повідомлялося, у новорічну ніч у Києві ціна на таксі зросте на 25-50%.